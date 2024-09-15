O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın uçak ve yolcu verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 8 aylık süreçte iç hatlarda 4 bin 901, dış hatlarda 172 uçuş olmak üzere toplam 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini belirterek, 2022 yılına göre uçuş trafiğinde yüzde 35 artış gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022’den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi” dedi.