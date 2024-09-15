  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi ülke daha vatansever? Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti

Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık: Bu işler pankartla olsaydı Ooooo!

Maratonun başındayız ama: İşimizin en iyisi olmaya aday! Olay açıklamayı yaptı...

Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz oluşturdu! Resmi açıklama gecikmedi... Neler oluyor böyle…

Ayaklarınıza sağlık dercesine yaptığı teklife bak! Mourinho'dan hakikaten korkulur...

Ayaklarınıza karbonat döküp biraz bekletirseniz... Herkese tavsiye edeceksiniz!

MG, Yeni HS modelinin Ekim ayında geleceğini açıklamıştı! Şimdi de fiyatını tüketicilere duyurdu! 1000 km’nin üzerinde menzil sunuyor!

Tarihi ve şartlar belli oldu! Sadece 91 bin TL'ye arsa fırsatı

Osimhen'le çarpışmıştı ve kötü haber tez geldi! Çok yazık oldu çok...

Feyyaz Uçar'dan olay Trabzonspor açıklaması! Yer yerinden oynayacak cinsten… Maç başlamadan kriz mi başladı?
Ekonomi
5
O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

2024-09-15 12:26:58
O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın 2,3 milyon yolcunun kullandığını açıkladı.

#1
Foto - O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın uçak ve yolcu verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 8 aylık süreçte iç hatlarda 4 bin 901, dış hatlarda 172 uçuş olmak üzere toplam 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini belirterek, 2022 yılına göre uçuş trafiğinde yüzde 35 artış gerçekleştiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022’den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi” dedi.

#2
Foto - O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’na ait yolcu ve uçak trafiği istatistiklerini açıkladı. 2024 yılının verilerine göre Rize-Artvin Havalimanı’nda ilk 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış gerçekleştiğini bildirdi.

#3
Foto - O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

Uraloğlu, 2022 yılında bu havalimanını kullanan yolcu sayısının da 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, “Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022’den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi” diye konuştu.

#4
Foto - O havalimanını 2,3 milyon yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2022 yılında 3 bin 760 uçak trafiğine hizmet verildiğini belirterek, “Havalimanımızda ilk 8 ayda iç hatta 4 bin 901, dış hatta 172 olmak üzere toplamda 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanımızı hizmete aldığımız 2022 yılına göre uçak trafiği yüzde 35 artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!
Gündem

Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!

ABD'de satılan doktor reçeteli bir gıda takviyesini, bürokratik geciktirmeler nedeniyle yaklaşık bir aydır İstanbul Havalimanı Gümrügü'nden ..
CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!
Siyaset

CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra yönetime oturan CHP'nin belediyeleri, kifayetsiz yönetimleriyle vatandaşları canından bezdirdi. Yapılan an..
Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’
Gündem

Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Gazze'deki soykırım ve orada yaşananlara ilişkin, 'Gazze (soykırımı) aslında..
15 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (15 Eylül 2024) s..
Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!
Gündem

Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi. ..
Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...
Gündem

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

Türkiye Sıla bebek için ağlıyor. Her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkarken Sıla bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildiği iddia ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23