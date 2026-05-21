O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı

Yeni tip beslenme alışkanlıklarındaki tehlike! Çölyak hastalığın aslında bir gıda alerjisi gibi değerlendirilecej bir hastalık olduğunu ifade eden Tunç, “Gluten içeren gıdaları tüketen kişilerde ishal, karın ağrısı, şişkinlik, kilo kaybı ve kemik erimesi gibi durumlar ortaya çıkabiliyor” dedi. Hastalığın çocukluk çağında başladığında gelişme geriliğine neden olabileceğini kaydeden Tunç, “Bazı bireylerde ise uzun yıllar hiçbir belirti görülmeyebilir. 50-60 yaşına kadar hiçbir şikayeti olmadan yaşayan hastalar olabiliyor bazen. Hastalık vardır; ama belirtiler çok hafif seyrettiği için kişi bunu önemsemeyebiliyor. Özellikle halsizlik, yorgunluk ve şişkinlik gibi şikayetler çoğu zaman ‘Ben zaten hep böyleydim’ denilerek geçiştiriliyor” diye konuştu.