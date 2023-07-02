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O günler geride kaldı! Cilofest başladı

2023-07-02 08:10:46
O günler geride kaldı! Cilofest başladı

Terör örgütü PKK'dan arındırılan Hakkari Yüksekova'da bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Göllerinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 5. Cilo Fest" başladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen "5. Cilo Fest" binlerci kişinin katılımıyla başladı.

#1
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Hakkari Valiliği himayesinde "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen festivale katılan doğaseverler 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde buluştu.

#2
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

Rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

#3
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere, festivale Türkiye'nin dört bir yanından 15 bine yakın kişinin katıldığını belirtti. Katılımcıların sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Akbıyık, "Buraya giremeyip dönenler de var. Önümüzdeki yıllarda daha profesyonel, güzel ve daha kalabalık festivaller yapacağız. 'Hakkari'de hayat var' dedik. Dağların başkentinde bu hayatı zenginleştirmek için sizlerle beraber Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bakanlarımızın bizlere, Hakkari'mize verdiği destekle altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta çağ atlattık. Bir taraftan da doğal gazımız geldi, TOKİ konutlarımız, 50'ye yakın okulumuz yapıldı. Çocuklarımız tıp fakültelerini, mühendislikleri kazanıyor. Hakkari turizmin, doğanın, sporun, kültürün, cazibe merkezi oluyor. İlk 10'da 3 dağımız var. İşte burası da 3 bin 400 rakımda, Türkiye'nin en yüksek festivalini yapıyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

"HAKKARİLİLER MUTLU, BİZ DE MUTLUYUZ" Kentte kar festivali düzenlediklerini, binlerce insanın festivale ilgi gösterdiğini anlatan Akbıyık, şöyle devam etti:

#5
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

"Hakkari'nin dağlarında terör, şiddet değil, festivaller yapılıyor, filmler çekiliyor. Sanatçılarımız konserler veriyor. Hakkari'de hayat oluyor, sanat oluyor, şenlik oluyor, eğlence oluyor. Hakkarililer mutlu, biz de mutluyuz. Allah'a çok şükür Hakkari sınırlarında terör bitmiş durumda. Hakkari'nin gençleri, kadınları, erkekleri, Zap'ın çocukları, kuzuları, kurda yem olmuyor, hainlere malzeme olmuyor. Onlar da İstanbullular gibi, Antalyalılar gibi, Ankaralılar gibi sanatta da, sporda da, eğitimde de, sağlıkta da her alanda hayatlarını mutlu, bahtiyar olarak devam ettiriyorlar. Buralarda bir zamanlar terör örgütü maalesef eğitim yapıyordu. Çok şükür bugün festival yapıyoruz. Bu festivalde emeği geçen belediye, valilik personelimize, kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımıza, destek olan Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne teşekkür ediyorum."

#6
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

Festivale birbirinden değerli sanatçıların katıldığını ifade eden Akbıyık, 2 gün boyunca konserler, yarışmalar, tırmanışlar, gösterilerle eğlenceli zaman geçireceklerini vurguladı.

#7
Foto - O günler geride kaldı! Cilofest başladı

Konuşmaların ardından Hakkari Belediyesine bağlı sanat topluğu şarkılar seslendirdi, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri hakim tepede Türk bayrağı açtı. Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve festivale katılanlar müzik eşliğinde halay çekti.

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