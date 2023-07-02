O günler geride kaldı! Cilofest başladı

"Hakkari'nin dağlarında terör, şiddet değil, festivaller yapılıyor, filmler çekiliyor. Sanatçılarımız konserler veriyor. Hakkari'de hayat oluyor, sanat oluyor, şenlik oluyor, eğlence oluyor. Hakkarililer mutlu, biz de mutluyuz. Allah'a çok şükür Hakkari sınırlarında terör bitmiş durumda. Hakkari'nin gençleri, kadınları, erkekleri, Zap'ın çocukları, kuzuları, kurda yem olmuyor, hainlere malzeme olmuyor. Onlar da İstanbullular gibi, Antalyalılar gibi, Ankaralılar gibi sanatta da, sporda da, eğitimde de, sağlıkta da her alanda hayatlarını mutlu, bahtiyar olarak devam ettiriyorlar. Buralarda bir zamanlar terör örgütü maalesef eğitim yapıyordu. Çok şükür bugün festival yapıyoruz. Bu festivalde emeği geçen belediye, valilik personelimize, kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımıza, destek olan Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Doğa Sporları Kulübü Derneği'ne teşekkür ediyorum."