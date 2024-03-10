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Medya
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O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çıldırttı! Süleymancılara ve malum medyaya böyle verdi veriştirdi

2024-03-10 15:44:43
O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çıldırttı! Süleymancılara ve malum medyaya böyle verdi veriştirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Alanya’da bir Süleymancı yurdunda kalan 10 çocuğun, Kasım 2023’te yurt görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. Türkiye’de, bazı cemaat ve tarikatlara atılan iğrenç iftiralar hafızalardaki yerini hâlâ koruyorken, haberin “Tarikat yurdundaki istismar” şeklinde verilmesini eleştiren Hakan, haberi verenler ve yorumlayanların “Süleymancıları” neden gizlediklerine dikkat çekti. Hakan, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çıldırttı! Süleymancılara ve malum medyaya böyle verdi veriştirdi

“Alanya’da bir Süleymancı yurdunda kalan 10 çocuk, Kasım 2023’te yurt görevlisi tarafından cinsel istismara uğramış. *

#2
Foto - O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çıldırttı! Süleymancılara ve malum medyaya böyle verdi veriştirdi

Haberi “Tarikat yurdundaki istismar” diye veriyorlar. * Ancak haberi verenler ve haberi yorumlayanlar, Süleymancıların epey bir zamandan beri dümeni tamamen CHP’ye kırdığını söylemiyorlar. *

#3
Foto - O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çıldırttı! Süleymancılara ve malum medyaya böyle verdi veriştirdi

Bu hatırlatmayı bu tür olayları bir siyasi anlayışı, bir siyasi partiyi, bir siyasi hareketi töhmet altında bırakmak için kullananlar açısından yaptım. * Yoksa adiliğin, alçaklığın partisi, ideolojisi falan olmaz tabii ki.”

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