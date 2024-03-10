2024-03-10 15:44:43 O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çıldırttı! Süleymancılara ve malum medyaya böyle verdi veriştirdi
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Alanya’da bir Süleymancı yurdunda kalan 10 çocuğun, Kasım 2023’te yurt görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığı yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. Türkiye’de, bazı cemaat ve tarikatlara atılan iğrenç iftiralar hafızalardaki yerini hâlâ koruyorken, haberin “Tarikat yurdundaki istismar” şeklinde verilmesini eleştiren Hakan, haberi verenler ve yorumlayanların “Süleymancıları” neden gizlediklerine dikkat çekti. Hakan, yazısında şunları kaydetti: