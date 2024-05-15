O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

İşte Şimşek'in açıklamalarında kritik detaylar... "3 emniyet müdürü hakkında tutuklama talebi olmadı. Sadece arama gerçekleştirildi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Aramalarda dijital bir suç oluşturacak bir şey varsa ona el konuldu fakat herhangi bir tutuklama olmadı." "8 Eylül 2023'de Ayhan kod adlı kişi yurt dışına bilet alıyor ve havalimanına çıkarken gözaltına alınıyor. Operasyonda görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürü Murat Çelik var ve Bora Kaplan da ters kelepçe ile yere yatırılıyor. Ankara İl Emniyet Müdürü bu operasyonun görüntülerini bir ajansa göndermek yerine T24 adlı internet sitesine veriyor. T24, Başkan Erdoğan'a seçim öncesi operasyon yapan ve Alman sermayesi ile ayakta tutulan bir internet sitesi. O dönem bu operasyonu Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Erk Acarer gibi firari Fetullahçılar sürekli köpürttüler."