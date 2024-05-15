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O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

2024-05-15 07:17:42
O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

Ankara Emniyetinin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yaptığı operasyonun ardından örgütün iki numarası Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapıldığı, elektronik kelepçe takılıyken de önce bir restoranda tabancayla vurulduğu sonra da yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında emniyet mensuplarının kendisine "Seninle temiz eller operasyonu başlatacağız" dediği Sertçelik'in elektronik kelepçe takılıyken yaptığı ihlallerin kayıtlarına ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten 3 polis memurunun açığa alınması sonrası haklarında 'anayasal düzene karşı suçlar' çerçevesinde adli soruşturma başladı. A Haber canlı yayınında soruşturmaya yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı. Firari Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyeti'nde sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştüğü ortaya çıktı.

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Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

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Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra M7 koduyla gizli tanık yapılan, elektronik kelepçeli olmasına rağmen iddialara göre 9 kere firar eden ve Ece Ronay ile birlikte gittiği bir restoranda silahla yaralanan Serdar Sertçelik, yurt dışına firar etmişti. Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurt dışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

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Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

Kendisini dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek firari sözde gazeteci Erk Acarer'in yayınında ifşa eden Sertçelik'in elektronik kelepçeyle yurt dışına nasıl kaçtığı büyük yankı uyandırırken, Sertçelik yayında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

#4
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ÇARPICI DETAYLARI PAYLAŞTI Siyaset komplosunun şeması ve Ankara Emniyeti'ndeki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek anlattı.

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Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

İşte Şimşek'in açıklamalarında kritik detaylar... "3 emniyet müdürü hakkında tutuklama talebi olmadı. Sadece arama gerçekleştirildi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi. Aramalarda dijital bir suç oluşturacak bir şey varsa ona el konuldu fakat herhangi bir tutuklama olmadı." "8 Eylül 2023'de Ayhan kod adlı kişi yurt dışına bilet alıyor ve havalimanına çıkarken gözaltına alınıyor. Operasyonda görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürü Murat Çelik var ve Bora Kaplan da ters kelepçe ile yere yatırılıyor. Ankara İl Emniyet Müdürü bu operasyonun görüntülerini bir ajansa göndermek yerine T24 adlı internet sitesine veriyor. T24, Başkan Erdoğan'a seçim öncesi operasyon yapan ve Alman sermayesi ile ayakta tutulan bir internet sitesi. O dönem bu operasyonu Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Erk Acarer gibi firari Fetullahçılar sürekli köpürttüler."

#6
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

O dönem bu operasyonu Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Erk Acarer gibi firari Fetullahçılar sürekli köpürttüler."

#7
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

"EV HAPSİNDE OLAN SERTÇELİK 9 KEZ DIŞARI ÇIKIYOR" "Bu operasyon gerçekleştikten 28 gün sonra gizli tanık olan Serdar Sertçelik'i Kıbrıs'tan getiriyorlar. Kendisi Ankara'da yaklaşık 19 sayfa gizli tanık ifadesi veriyor ve savcılık bu ifadeyi onaylıyor. Sertçelik'in bu örgütün ikinci adamı olmasından dolayı elektronik kelepçe takılıyor ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor." "Serdar Sertçelik, Ankara'da ev hapsine alınmasına rağmen 9 kez evden dışarı çıkıyor. Bu kelepçe normalde evden çıkıldığında emniyete sinyal veriyor ve bu adli kontrol yakalamaya çevrilir ve cezaevine gidilir. Fakat Sertçelik tam 9 kez dışarı çıkıyor. Hatta bir keresinde 21 Kasım akşamında Ankara'da bir eğlence mekanında sabaha kadar eğleniyor ve sabaha karşı sevgilisi ile işkembeciye gidiyor."

#8
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

"Adalet Bakanlığı'nın bu kelepçe ile evinin 100 metre dışarı çıkıldığında bilgi vermesi lazım. Bir kere olsa bile yine de cezaevine yollanması lazım. Fakat bu şahıs zaten katıldığı canlı yayınlarda da firari gazeteciye "beni idare ediyorlardı ve ben de Ankara'nın birçok yerinde eğleniyordum" diyor. Yani gizli tanık yapılan Sertçelik'le sadece tanık koruma dairesinin bilgisi dahilinde bir polis veya rütbeli biri kendisi ile temas kurar."

#9
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

SİYASET KOMPLOSUNUN ŞEMASI "Serdar Sertçelik bu kadar ihlal yapmasına rağmen en sonunda gece kulübünden çıktıktan sonra gittiği işkembecide bacağından 4 kurşun ile vuruluyor. Hastaneye gidiyor rapor alıyor ve o şekilde eve gidiyor. Hastane raporunda vurulduğu açıkça yazıyor. "

#10
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

DUBAİ'YE Mİ KAÇTI? "Hastanede raporundan sonra polisler tutanak dahi tutmadan veya tutuklama kararı çıkmadan Serdar Sertçelik evinde kalmaya devam ediyor.

#11
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

Vurulmasından bir gün sonra kendi iddiasına göre Bodrum'dan Kos Adasına gidiyor ve oradan bizim aldığımız istihbaratlara göre Dubai'de olduğu ve yayınları da Dubai'den yaptığı iddia ediliyor."

#12
Foto - O gazeteci çarpıcı detayları açıkladı! Uğur Dündar sorgu odasında ne konuştu?

KULİSLERİ SALLAYACAK UĞUR DÜNDAR İDDİASI Ankara'da, 15 Nisan'da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının davası görüldü. Örgüt üyelerinden sanık Muhammet Kaplan duruşma esnasında yaptığı bir açıklamada "Başkomiser firarı Sertçelik'i sorgu odasında Uğur Dündar ile görüştürdü. Ya telefonla ya da yüz yüze orasını bilmiyorum fakat bunu duydum ve yemin ederim." diyor.

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Yorumlar

SIYO-FETÖ NUN, EMPERYALISTLERIN YABANCI ISTIHBARAT ORGUTLERININ DÜSMANLARUN VESAYETCILERIN MEDYA-AKADEMIA-MAFYA-SERMAYE-SANATCI-LOBI-YARGI-GUVENLIK-BUROKRASI -SIYASET AYAKLARI HALEN TEMIZLENMEDI

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şüayıp

Yılanlar küçükken ezilmesse zehirleri toplumu mahveder
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