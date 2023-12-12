2023-12-12 11:35:42 O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yılan hikayesine dönen Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin flaş bir iddiayı ortaya attı. “Erdoğan’ın mesajları Beyaz Saray tarafından alınmış olmalı ki; Biden’ın Erdoğan’ı araması ve iki liderin birkaç gün içinde telefonla görüşmeleri bekleniyor” ifadelerini kullanan Selvi, “Edindiğim izlenim ABD F-16’lar konusunda sözünü yerine getirirse, Türkiye NATO’nun genişlemesine ve İsveç’in üyeliğine destek verme eğiliminde. Finlandiya ve İsveç’in üyeliğinin gündeme gelmesinden bu yana perde arkasında olumlu sonuçlar alındığı söyleniyor. Türkiye’ye yönelik 3-4 ülkenin gizli silah ambargolarının kaldırıldığı ifade ediliyor” bilgisini de paylaştı. Selvi, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: