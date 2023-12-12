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Medya
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O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

2023-12-12 11:35:42
O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yılan hikayesine dönen Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin flaş bir iddiayı ortaya attı. “Erdoğan’ın mesajları Beyaz Saray tarafından alınmış olmalı ki; Biden’ın Erdoğan’ı araması ve iki liderin birkaç gün içinde telefonla görüşmeleri bekleniyor” ifadelerini kullanan Selvi, “Edindiğim izlenim ABD F-16’lar konusunda sözünü yerine getirirse, Türkiye NATO’nun genişlemesine ve İsveç’in üyeliğine destek verme eğiliminde. Finlandiya ve İsveç’in üyeliğinin gündeme gelmesinden bu yana perde arkasında olumlu sonuçlar alındığı söyleniyor. Türkiye’ye yönelik 3-4 ülkenin gizli silah ambargolarının kaldırıldığı ifade ediliyor” bilgisini de paylaştı. Selvi, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

“(…) Türkiye’nin öncü rolü sayesinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap liginin ortak toplantısından bir eylem planı çıktı. Daha önce kınamayla yetinen İslam ülkeleri, bu kez dışişleri bakanlarından oluşan 7’li Temas Grubu kurdu ve hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem savaş sonrası Filistin’in geleceği konusunda bir eylem planı ortaya koydu.  7’li Temas Grubu’nun ABD ve Kanada ziyaretleri ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi hakkında paylaşacağım bilgiler olacak. Ama bu süreçte öncelikle eksik olan halkaya dikkat çekmek istiyorum.

#2
Foto - O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

BIDEN ARARSA GÖRÜŞÜRÜZ DEMİŞTİ Gazze savaşının başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında bir görüşme gerçekleşmedi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Ankara ziyaretinde de Erdoğan memleketi Rize’deydi. Blinken’ın arzusuna rağmen Erdoğan tarafından kabul edilmesi mümkün olmadı. Erdoğan diplomasiyi önceleyen ve kurduğu diyaloglarla ön plana çıkan bir lider. Ama ne zaman Biden ile görüşme sorulsa, her defasında “Benim Biden’ı aramam şık olmaz” dedi.

#3
Foto - O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

Erdoğan hem 12 Kasım’da Suudi Arabistan dönüşünde hem 8 Aralık’ta Yunanistan gezisinden sonra Biden’la görüşme konusunda “Bizi ararsa görüşürüz” demişti. “Benim aramam şık olmaz” diye konuşmuştu. BIDEN’IN TAVRI Biden, Gazze savaşının başından itibaren Türkiye’yi ve Erdoğan’ı devre dışı bırakmaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Özellikle de rehineler konusu gündeme gelince; Türkiyesiz bir çözüm bulunamayacağı ortaya çıktı. (…) Sanıyorum Erdoğan’ın mesajları Beyaz Saray tarafından alınmış olmalı ki; Biden’ın Erdoğan’ı araması ve iki liderin birkaç gün içinde telefonla görüşmeleri bekleniyor.

#4
Foto - O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

(…) Edindiğim izlenim ABD F-16’lar konusunda sözünü yerine getirirse, Türkiye NATO’nun genişlemesine ve İsveç’in üyeliğine destek verme eğiliminde. Finlandiya ve İsveç’in üyeliğinin gündeme gelmesinden bu yana perde arkasında olumlu sonuçlar alındığı söyleniyor. Türkiye’ye yönelik 3-4 ülkenin gizli silah ambargolarının kaldırıldığı ifade ediliyor. (…)”

#5
Foto - O flaş iddia gündemi sarstı! 3-4 ülke, Türkiye’ye karşı bu adımı atacak

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