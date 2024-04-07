  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Şimşek’ten flaş hamle! Bu kararı aldı! Bayram sonrası…

Seçim sonrası olay yazı! O isimler AK Parti’ye çöreklendi! Kendini tutmadı, Allah ne verdiyse girişti

Ahmet Hakan’dan Ali Koç’a ilginç gönderme! Bakın hangi siyasi lidere benzetti

Google trafik sorununu çözüyor! İstanbul'a çare olur mu?

Ahmet Hakan’dan Meral Akşener’e büyük şok! Bu kadarını kimse beklemiyordu

O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti doktorları bile şoke etti: Tam 120 ünite kan…

Apple yapay zekasını eğitmesi için o şirketle anlaşmış! Detaylar belli oldu…

Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Dışişleri Bakanlığı’nda yapısal dönüşüm! Güçlü diploması güçlü Türkiye vurgusu
Ekonomi
4
O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

2024-04-07 10:21:00
O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

Allianz, Fireman's Fund'ı Arch Capital’a sattı.

#1
Foto - O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

Allianz, şirketin ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında sattığını açıkladı.

#2
Foto - O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

Alman sigorta şirketi Cuma günü yaptığı açıklamada, Allianz'ın orta ölçekli şirketler ve eğlence sektörü müşterilerine yönelik ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Bermuda merkezli Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında satmayı kabul ettiğini duyurdu.

#3
Foto - O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

￼ABD kurumsal sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Commercial birimi, 2023 yılında 5,3 milyar dolarlık bir prim hacmine ulaştı. Bu hacmin yaklaşık üçte biri, toplam prim hacminin oluşturuyor. Bu önemli karar, Allianz'ın ABD'deki büyük kurumsal ve özel işletmelere yönelik yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!
Ekonomi

Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!

Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu ve işletilmesi Türklere verildi.
Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı
Ekonomi

Türkiye'ye kararı duyurdular! Yeni banknotlar tedavüle verildi: 200 TL - 50 TL... Merkez bankası paylaştı

E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar ile ilgili Türkiye'yi ilgilendiren dikkat çeken açıklama geldi! İşte aç..
Huzuru bozmak isteyenler devrede! İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
Gündem

Huzuru bozmak isteyenler devrede! İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Ortalığı karıştırmak isteyen DEM Partililer Bitlis'in Güroymak ilçesinde ortaya çıktı.
Bu da CHP'li belediye başkanı... Sen ne yaptığının farkında mısın Erdal?
Gündem

Bu da CHP'li belediye başkanı... Sen ne yaptığının farkında mısın Erdal?

Alkolik polis rolüyle tanınan Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ancak daha ilk günden belediyedeki işlerini aksatmaya baş..
İran'dan Türkiye'yi ilgilendiren hainlik! Türk bakan Tahran'dayken uçağı bölgeye yollayıp GPS'ini kapattılar
Gündem

İran'dan Türkiye'yi ilgilendiren hainlik! Türk bakan Tahran'dayken uçağı bölgeye yollayıp GPS'ini kapattılar

Türkiye ve Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında yer alan İran'dan yeni bir skandal adım geldi.
Rusya, terör saldırısında açık açık isim verdi! ABD değil!
Dünya

Rusya, terör saldırısında açık açık isim verdi! ABD değil!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve bazı Batılı ülke liderlerinin "Crocus City Hall" a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23