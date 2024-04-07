O dev firma satıldı! Yeni sahipleri ağızları açık bıraktı

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Allianz, Fireman's Fund'ı Arch Capital’a sattı.
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Allianz, Fireman's Fund'ı Arch Capital’a sattı.
Allianz, şirketin ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında sattığını açıkladı.
Alman sigorta şirketi Cuma günü yaptığı açıklamada, Allianz'ın orta ölçekli şirketler ve eğlence sektörü müşterilerine yönelik ABD sigorta birimi olan Fireman's Fund'ı Bermuda merkezli Arch Insurance'a 450 milyon dolar nakit karşılığında satmayı kabul ettiğini duyurdu.
￼ABD kurumsal sigorta sektöründe faaliyet gösteren Allianz Commercial birimi, 2023 yılında 5,3 milyar dolarlık bir prim hacmine ulaştı. Bu hacmin yaklaşık üçte biri, toplam prim hacminin oluşturuyor. Bu önemli karar, Allianz'ın ABD'deki büyük kurumsal ve özel işletmelere yönelik yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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