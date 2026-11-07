Hava yolunda uçan uçana! Türkiye nüfusunu 2 buçuğa katladı

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda Ekim ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 690, dış hatlarda 37 bin 307 olmak üzere toplam 46 bin 997’ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 437 bin 823, dış hatlarda 6 milyon 28 bin 876 olmak üzere toplam 7 milyon 466 bin 699 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti. Ocak-Ekim döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 103 bin 367, dış hatlarda 358 bin 183 olmak üzere toplam 461 bin 550 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 15 milyon 3 bin 545, dış hatlarda 56 milyon 966 bin 23 olmak üzere toplam 71 milyon 969 bin 568 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 898, dış hatlarda 15 bin 70 olmak üzere toplam 25 bin 968 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 26 bin 612, dış hatlarda 2 milyon 663 bin 126 olmak üzere toplam 4 milyon 689 bin 738 oldu.” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda on aylık süreçte iç hatlarda 106 bin 835, dış hatlarda 134 bin 517 olmak üzere toplam 241 bin 352 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 19 milyon 492 bin 444, dış hatlarda 23 milyon 146 bin 131 olmak üzere toplam 42 milyon 638 bin 575 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Ekim ayında bin 956, on aylık dönemde ise 21 bin 979 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.