O cami leyleklere yuva oldu

Cami yanında oto döşeme dükkanı bulunan Semih Erdem, AA muhabirine, Ulu Cami'nin minaresinin yıkılan bölümüne leyleklerin yuva yapmasının mahalleye güzellik kattığını ifade eden Erdem, "Allah'ın bir hikmeti. Onlar da bize bir komşu oldu, moral oldu. Yavruları da çıktı. Yıkılan bir yere geldi yuva yaptı. Orada çocukları oldu. Hepimizin maskotu oldular." diye konuştu.