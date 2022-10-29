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Türkiye
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O bölgede kar yağışı başladı

2022-10-29 07:11:28
O bölgede kar yağışı başladı

Ardahan’da kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Foto - O bölgede kar yağışı başladı

Ardahan’da yüksek kesimlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doldururken her yer beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

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Foto - O bölgede kar yağışı başladı

Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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