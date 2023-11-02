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Yaşam
10
O barajda artık balık tutuluyor

2023-11-02 09:31:10
O barajda artık balık tutuluyor

Sular altında kalan ilçede baraj gölünde oltayla balık tutulmaya başlandı.

#1
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES’te su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

#2
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

#3
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

Sular altında kalan ilçede tekne turları başlarken, amatör olta balıkçıları, baraj gölüne oltalarını attılar.

#4
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

Eskiden gezip dolaştıkları ilçenin bu kez cadde ve sokaklarını teknelerle dolaşan amatör balıkçılar, baraj gölünde nasiplerini aradı.

#5
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

Oltalarını baraj gölüne atan amatör balıkçılar, baraj gölünde olta balıkçılığını başlatmış oldu.

#6
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

Türkiye’nin en büyük barajının gövdesinde balık tuttuklarını ifade eden Amatör olta balıkçısı Soner Demirci, “Yusufeli eski yerleşim yerinin hemen üzerindeyiz şu an.

#7
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

Kendimize böyle güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Amatör balıkçılık olarak amatör teknemizde balık tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

#9
Foto - O barajda artık balık tutuluyor

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