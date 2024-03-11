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Yaşam
10
O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

2024-03-11 18:53:10
O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Konya'da bulunan May Barajı tamamen kurudu. Barajın son hali objektiflere yansıdı.

#1
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Konya’nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye mahallesinde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.

#2
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Bölge tarımının temel su ihtiyacını karşılayan barajın sularının tamamen çekilmesinin ardından zeminde çatlaklar oluştu.

#3
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

May Barajı, Konya ilinin, Çumra ilçesinde, May Çayı üzerinde, sulama ve taşkın önleme amacı ile 1957-1960 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.

#4
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Toprak dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 273.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 19,10 m'dir.

#5
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Normal su kotunda göl hacmi 40,10 hm³, normal su kotunda göl alanı 7,75 km²'. 1800 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir

#6
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

May barajında 2002 yılı Ağustos ayında birden 3 obruk oluşmuş ve sularını kısa bir zamanda kaybetmiştir.

#7
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Köylüler yetkililere gök taşı düştüğünü haber vermişlerdir.Obrukların çaplarının büyüklükleri şöyledir; küçüğü 5 m, ortancası 10–15 m, büyüğü 50 m. Büyük ve ortanca obruğun 8 m derinde göl bulunur.

#8
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

Yetkililer, çukurların barajı tehdit etmediğini, suların fazla olduğu aylarda baraj sularının düdenlerin olduğu alana ulaştığını, belirtmiştir.

#9
Foto - O baraj tamamen kurudu! İşte son hali

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