2024-03-11 18:53:10 O baraj tamamen kurudu! İşte son hali
Konya'da bulunan May Barajı tamamen kurudu. Barajın son hali objektiflere yansıdı.
Konya'da bulunan May Barajı tamamen kurudu. Barajın son hali objektiflere yansıdı.
Konya’nın Akören ilçesine bağlı Ahmediye mahallesinde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yapılan May Barajı, yağışların az olması ve yaşanan kuraklık sebebiyle kurudu.
Bölge tarımının temel su ihtiyacını karşılayan barajın sularının tamamen çekilmesinin ardından zeminde çatlaklar oluştu.
May Barajı, Konya ilinin, Çumra ilçesinde, May Çayı üzerinde, sulama ve taşkın önleme amacı ile 1957-1960 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.
Toprak dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 273.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 19,10 m'dir.
Normal su kotunda göl hacmi 40,10 hm³, normal su kotunda göl alanı 7,75 km²'. 1800 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir
May barajında 2002 yılı Ağustos ayında birden 3 obruk oluşmuş ve sularını kısa bir zamanda kaybetmiştir.
Köylüler yetkililere gök taşı düştüğünü haber vermişlerdir.Obrukların çaplarının büyüklükleri şöyledir; küçüğü 5 m, ortancası 10–15 m, büyüğü 50 m. Büyük ve ortanca obruğun 8 m derinde göl bulunur.
Yetkililer, çukurların barajı tehdit etmediğini, suların fazla olduğu aylarda baraj sularının düdenlerin olduğu alana ulaştığını, belirtmiştir.
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