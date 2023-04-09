O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Olayın ardından genç kasiyer, durumu iş yeri sahibi Mikail Yusuf’a bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yusuf, hırsızın kaçışını görünce şaşırdı. İş yeri sahibinin hırsızlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mikail Yusuf, "Hırsız ilk başta buradaki elektronik sigaralara bakıyor. Bir müşteri daha var dükkanda, o yüzden bunlar dışarı çıkıyor. Tekrardan ikinci sefer bir daha içeri giriyor. Ürünlere bakıp beğenmiş gibi yapıp tek tek ürünleri seçtikten sonra parasını verecekmiş gibi yapıp kaçıyor. Komik bir alma şekli vardı. Biz de ilk başta anlamadık, tekrar videoyu izlediğimiz zaman çok komik bir an olduğunu gördük. Olayın olduğu esnada dükkanda yeğenim vardı. O da çok şaşırdı, o esnada şok olmuş. Olayı öğrendikten sonra direkt kayıtları izledim, güpegündüz böyle bir hırsızlık mı olur, nasıl oldu, nasıl cesaret ettiler diye düşündüm. Daha sonra görüntüleri izlediğim zaman ben de güldüm, ilk defa böyle bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya kaldım. Bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında bir zararım var. Çok komik ve garip bir hırsızlık olayı. Hayatımda ilk defa yaşıyorum, o yüzden şikayetçi olmadım" diye konuştu.