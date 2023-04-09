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Yaşam
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O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

2023-04-09 14:56:31
O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

İstanbul'da yaşanan bir hırsızlık olayı herkesi güldürdü. Hırsızın güldüren gülüşü ise an an kameralara yansıdı.

#1
Foto - O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Kağıthane’de bir tütüncüye giren 3 hırsız, kasadaki gencin dikkatini dağıtarak içeriden 2 bin 500 lira değerinde ürün çaldı. Şahıslardan biri elektronik sigaranın önce fotoğrafını çekti, ardından çalıp kaçtı. İzleyenleri güldüren o ilginç anlar kameralara yansırken, iş yeri sahibi Mikail Yusuf, "Komik bir alma şekli vardı, görüntüleri izlediğimde ben de güldüm" dedi.

#2
Foto - O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi’ndeki bir pasajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajdaki bir tütüncüye giren 3 şahıs, kasada duran gençle elektronik sigara ve tütün üzerine sohbet etmeye başladı. Şahıslardan biri raftaki ürünün fiyatını sorarken, diğer ikisi de tütünleri incelemeye başladı. Bir ara kapıya çıkan iki şahsı gören suç ortakları onlara dönüp, "Siz almıyor musunuz? Hadi gelin" diyerek içeriye çağırdı.

#3
Foto - O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Kasiyer gencin elektronik sigaraları tezgaha koyması üzerine şahıs, birini eline alarak cep telefonuyla fotoğrafını çekti. Dışarıya çıkın diğer iki şahısta nargilelerin fiyatını sorarak kasiyer gencin dikkatini dağıtmaya çalıştı. O esnada kasadaki şahıs, "Arada kaldım şimdi ya" diyerek sigaralara bakmaya devam ederken, diğerlerinin gittiğini görünce panik yaptı. Tek başına kalan şahıs, eline aldığı bir elektronik sigaraya bakarken bir anda alıp kaçmaya başladı. Görenleri güldüren kaçış kameralara saniye saniye yansırken, şoke olan kasiyer genç ise şahsın arkasından bakakaldı.

#4
Foto - O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Olayın ardından genç kasiyer, durumu iş yeri sahibi Mikail Yusuf’a bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yusuf, hırsızın kaçışını görünce şaşırdı. İş yeri sahibinin hırsızlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mikail Yusuf, "Hırsız ilk başta buradaki elektronik sigaralara bakıyor. Bir müşteri daha var dükkanda, o yüzden bunlar dışarı çıkıyor. Tekrardan ikinci sefer bir daha içeri giriyor. Ürünlere bakıp beğenmiş gibi yapıp tek tek ürünleri seçtikten sonra parasını verecekmiş gibi yapıp kaçıyor. Komik bir alma şekli vardı. Biz de ilk başta anlamadık, tekrar videoyu izlediğimiz zaman çok komik bir an olduğunu gördük. Olayın olduğu esnada dükkanda yeğenim vardı. O da çok şaşırdı, o esnada şok olmuş. Olayı öğrendikten sonra direkt kayıtları izledim, güpegündüz böyle bir hırsızlık mı olur, nasıl oldu, nasıl cesaret ettiler diye düşündüm. Daha sonra görüntüleri izlediğim zaman ben de güldüm, ilk defa böyle bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya kaldım. Bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında bir zararım var. Çok komik ve garip bir hırsızlık olayı. Hayatımda ilk defa yaşıyorum, o yüzden şikayetçi olmadım" diye konuştu.

#5
Foto - O anlar saniye saniye kaydedildi! Bir garip hırsızlık olayı

Öte yandan, iş yeri sahibinin hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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