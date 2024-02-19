2024-02-19 20:34:06 Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı
Nusret'in Londra'da bulunan restoranı artan enerji faturaları nedeniyle önlem almak zorunda kaldı.
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Nusret'in Londra'da bulunan restoranı artan enerji faturaları nedeniyle önlem almak zorunda kaldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Nusret'in vergi öncesi karının 2022'de D artarak neredeyse 3,3 milyon sterline yükseldiğini, satışların ise 2022'de neredeyse yüzde 66 artarak 13,6 milyon sterline çıktığı belirtildi.
Nusr-Et'ten yapılan açıklamada tasarrufun "operasyonel verimliliğe bağlı" olduğu ve Londra restoranının yenilenmesinde LED ışıkların ve "enerji tasarrufu izolasyonunun" yer aldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin toptan gaz fiyatlarını artırmasıyla enerji fiyatları 2022'de yükseldi.
Ülkedeki işletmelerde faturalardaki artışı dengelemeye çalıştı:
Perakendeciler ışıkları kıstı ve termostatı düşürdü ; restoranlar ve barlar ise personel saatlerini azalttı, menüleri basitleştirdi veya kapanmaya zorlandı.
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