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Dünya
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Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

2024-02-19 20:34:06
Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

Nusret'in Londra'da bulunan restoranı artan enerji faturaları nedeniyle önlem almak zorunda kaldı.

#1
Foto - Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Nusret'in vergi öncesi karının 2022'de D artarak neredeyse 3,3 milyon sterline yükseldiğini, satışların ise 2022'de neredeyse yüzde 66 artarak 13,6 milyon sterline çıktığı belirtildi.

#2
Foto - Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

Nusr-Et'ten yapılan açıklamada tasarrufun "operasyonel verimliliğe bağlı" olduğu ve Londra restoranının yenilenmesinde LED ışıkların ve "enerji tasarrufu izolasyonunun" yer aldığı belirtildi.

#3
Foto - Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin toptan gaz fiyatlarını artırmasıyla enerji fiyatları 2022'de yükseldi.

#4
Foto - Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

Ülkedeki işletmelerde faturalardaki artışı dengelemeye çalıştı:

#5
Foto - Nusret, Rus ambargosunun gazabına uğradı

Perakendeciler ışıkları kıstı ve termostatı düşürdü ; restoranlar ve barlar ise personel saatlerini azalttı, menüleri basitleştirdi veya kapanmaya zorlandı.

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