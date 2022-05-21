Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da

Gemiyi gezdikten sonra büyük bir duygu yaşadığını ifade eden Sunay Cin, "Türk tarihinde bu geminin çok büyük bir yeri var. Dünya çapında bilinen bir gemi Nusret Mayın Gemisi. İçeride sinevizyon gösterisi oldu. Her şey çok güzeldi, biliyorduk ama bir kez daha yaşamamız bizim için çok güzel oldu" dedi.