Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

Türkiye'nin dünyadan kendisine verilen talimatları dinleyen bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu Batı’ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı’nın sağlam bir üyesiyiz. NATO’nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye’yi Batı’ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye’yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz” diye konuştu.