Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı İstatistiklerle Kadın verisini paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini ise erkekler oluşturdu.
Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 51,9 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 69,7 oldu.
Kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Hayat Tabloları sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 döneminde Türkiye geneli için 78,1 yıl iken kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl oldu. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,2 yıl olduğu görüldü.
Doğuşta sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 56,3 yıl oldu
Ortalama eğitim süresi kadınlarda 8,8 yıl oldu
En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 88,3 oldu
Yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 23,6 oldu
Annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu görüldü
Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68,7 oldu
Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü
Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 18,3 oldu
Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadın istihdam oranı yüzde 26,9 olduKadın büyükelçi oranı yüzde 28,4 oldu
Kadın milletvekili oranı yüzde 19,9 oldu
Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 34,9 oldu
Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 21,5 oldu
Kadın Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) personelinin oranı yüzde 34,2 oldu
Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 26,0 oldu
Kadınların yüzde 17,0'ının eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü
Kesinleşen boşanma davaları sonucu annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 74,6 oldu
Yapay zeka kullanan kadınların oranı yüzde 18,8 oldu
Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6 oldu
Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan kadınların oranı yüzde 30,1 oldu
Kadınların en fazla maruz kaldığı şiddet türünün psikolojik şiddet olduğu görüldü
