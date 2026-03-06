  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Yine ABD dayatmasına boyun eğdiler, Patriot alıyorlar Ortadoğu’daki Gerilim ve Türkiye Üzerinden Kurulan Algı: “Sıra Türkiye’ye Geliyor” Sözüyle Ne Amaçlanıyor? Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi Süper güç aciz durumda: ABD Ukrayna'dan yardım istedi! ABD'nin saldırıları sonrası... 'Hürmüz' gerilimi deniz hukuku ve sigorta tartışmalarıyla büyüyor 7 yaşındayken kuzeni hediye etmişti! Sayısını 200'e çıkardı Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü En büyük can kaybı depremde İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken “hırsız” uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış
Yaşam
24
Yeniakit Publisher
Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor
AA Giriş Tarihi:

Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye’de Kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Yaşam süresi Türkiye geneli için 78,1 yıl iken kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl oldu.

#1
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı İstatistiklerle Kadın verisini paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi, erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,98'ini kadınlar, yüzde 50,02'sini ise erkekler oluşturdu.

#2
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 51,9 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 69,7 oldu.

#3
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Hayat Tabloları sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi 2022-2024 döneminde Türkiye geneli için 78,1 yıl iken kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde 75,5 yıl oldu. Genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı ve doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,2 yıl olduğu görüldü.

#4
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Doğuşta sağlıklı yaşam süresi kadınlarda 56,3 yıl oldu

#5
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Ortalama eğitim süresi kadınlarda 8,8 yıl oldu

#6
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 88,3 oldu

#7
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 23,6 oldu

#8
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu görüldü

#9
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68,7 oldu

#10
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü

#11
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 18,3 oldu

#12
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadın istihdam oranı yüzde 26,9 olduKadın büyükelçi oranı yüzde 28,4 oldu

#13
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadın milletvekili oranı yüzde 19,9 oldu

#14
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 34,9 oldu

#15
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 21,5 oldu

#16
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadın Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) personelinin oranı yüzde 34,2 oldu

#17
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 26,0 oldu

#18
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadınların yüzde 17,0'ının eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü

#19
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kesinleşen boşanma davaları sonucu annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 74,6 oldu

#20
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Yapay zeka kullanan kadınların oranı yüzde 18,8 oldu

#21
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,6 oldu

#22
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan kadınların oranı yüzde 30,1 oldu

#23
Foto - Türkiye’de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

Kadınların en fazla maruz kaldığı şiddet türünün psikolojik şiddet olduğu görüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Terör devleti İsrail'in dostu Hindistan'da orduya ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı radardan kayboldu.

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!
Dünya

İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, öldürülen İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının Başbakan Netanyahu tarafından Kasım 2025’te ..
Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi
Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı teh..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23