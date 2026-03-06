  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den Çelik Kubbe alacakları konuşuluyordu! Yine ABD dayatmasına boyun eğdiler, Patriot alıyorlar Ortadoğu’daki Gerilim ve Türkiye Üzerinden Kurulan Algı: “Sıra Türkiye’ye Geliyor” Sözüyle Ne Amaçlanıyor? Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi Süper güç aciz durumda: ABD Ukrayna'dan yardım istedi! ABD'nin saldırıları sonrası... 'Hürmüz' gerilimi deniz hukuku ve sigorta tartışmalarıyla büyüyor 7 yaşındayken kuzeni hediye etmişti! Sayısını 200'e çıkardı Durum çok vahim... İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü En büyük can kaybı depremde İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken “hırsız” uygulamalar! Kartınızdan ruhunuz bile duymadan para çekiyorlarmış
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Abdulla Sönmez açıkladı... Üçüncü adaylığın önü açık
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Abdulla Sönmez açıkladı... Üçüncü adaylığın önü açık

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin düzenlemeler, yürütmenin işleyişi kadar siyasal sistemin istikrarı açısından da temel bir çerçeve sunuyor. Özellikle 2017 anayasa değişikliği sonrasında şekillenen yeni sistem, yürütme yetkisinin doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanında toplanmasıyla birlikte milli iradenin doğrudan tecellisini esas alan bir yapı ortaya koydu.

1
#1
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı... Üçüncü adaylığın önü açık

Bu kapsamda seçimlerin yenilenmesine ilişkin hükümler, yalnızca teknik bir prosedür değil; sistemin tıkanması ihtimaline karşı öngörülmüş anayasal bir emniyet supabı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan ülkemizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar siyaset gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Anayasa hükümleri çerçevesinde yürütülen değerlendirmeler, özellikle seçimlerin yenilenmesi ve görev süresiyle ilgili maddeler üzerinden farklı yorumlara sahne olurken; hukukçular, siyasetçiler ve kamuoyu temsilcileri konuya ilişkin görüşlerini peş peşe açıklıyor.

#2
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı... Üçüncü adaylığın önü açık

Bu kapsamda Araştırmacı-yazar Abdulla Sönmez, Cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimlerin yenilenmesi tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sönmez, Anayasa’nın 116. maddesinin belirleyici olduğunu savunurken özellikle ikinci dönemde seçimlerin yenilenmesi halinde Cumhurbaşkanının yeniden aday olup olamayacağına dair yürütülen tartışmalara açıklık getirdi. Sönmez açıklamasında, Anayasa’nın 101. maddesinin “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünü içerdiğini hatırlatarak, bu maddenin genel kuralı ortaya koyduğunu belirtti. Ancak seçimlerin yenilenmesi söz konusu olduğunda Anayasa’nın 116. maddesinin devreye girdiğini vurguladı.

#3
Foto - Abdulla Sönmez açıkladı... Üçüncü adaylığın önü açık

116. maddenin üçüncü fıkrasında, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğinin açıkça düzenlendiğini ifade eden Sönmez, bu hükmün üçüncü adaylığın önünü açtığını dile getirdi. Öte yandan Sönmez, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine bizzat karar vermesi halinde adaylık konusunda herhangi bir sınırlama getirilmediğini savundu. Bu nedenle, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda yeniden aday olamayacağı yönündeki görüşlerin “asılsız” olduğunu öne sürdü. Sönmez, “Anayasanın 116 maddesinin devreye girmesi halinde Anayasanın 101. maddesinin Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, 2. Fıkrası devre dışı kalacaktır. Anayasanın 116 maddesinin 3. fıkrası ile Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 2 defa cumhurbaşkanlığını yapan üçüncü defa aday olacaktır. Anayasanın 116 maddesinin 2. fıkrası ile Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde ise 2 defa cumhurbaşkanlığını yapan sınırlama olmadan aday olacaktır. Anayasa koyucu demokrasi işlesin, tıkanıklık olmasın, Birileri kanatlanıp uçmasın, kapıda şu kadar sayı içerde bu kadar sayı diye tutturmasın. Seçimlerin yenilenmesini cumhurbaşkanına tuzak ya da şantaj unsuru olarak kullanılmasın diye Anayasanın 116. Maddesini mükemmel düzenlenmiştir. Seçimlerin yenilenmesinde bütün iş ve işlemlerde Anayasanın 116 maddesi esas alınmalıdır. Aksi bir durum Anayasanın 10. Maddesi Eşitlik ile Anayasanın 11. Maddesi Bağlayıcılık Maddelerine aykırılık teşkil eder” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu
Dünya

Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu

Terör devleti İsrail'in dostu Hindistan'da orduya ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı radardan kayboldu.

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!
Dünya

İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, öldürülen İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast planının Başbakan Netanyahu tarafından Kasım 2025’te ..
Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi
Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı teh..
Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Dünya

Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar

Bahreyn, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23