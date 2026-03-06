Abdulla Sönmez açıkladı... Üçüncü adaylığın önü açık

116. maddenin üçüncü fıkrasında, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olabileceğinin açıkça düzenlendiğini ifade eden Sönmez, bu hükmün üçüncü adaylığın önünü açtığını dile getirdi. Öte yandan Sönmez, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine bizzat karar vermesi halinde adaylık konusunda herhangi bir sınırlama getirilmediğini savundu. Bu nedenle, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda yeniden aday olamayacağı yönündeki görüşlerin “asılsız” olduğunu öne sürdü. Sönmez, “Anayasanın 116 maddesinin devreye girmesi halinde Anayasanın 101. maddesinin Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir, 2. Fıkrası devre dışı kalacaktır. Anayasanın 116 maddesinin 3. fıkrası ile Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, 2 defa cumhurbaşkanlığını yapan üçüncü defa aday olacaktır. Anayasanın 116 maddesinin 2. fıkrası ile Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde ise 2 defa cumhurbaşkanlığını yapan sınırlama olmadan aday olacaktır. Anayasa koyucu demokrasi işlesin, tıkanıklık olmasın, Birileri kanatlanıp uçmasın, kapıda şu kadar sayı içerde bu kadar sayı diye tutturmasın. Seçimlerin yenilenmesini cumhurbaşkanına tuzak ya da şantaj unsuru olarak kullanılmasın diye Anayasanın 116. Maddesini mükemmel düzenlenmiştir. Seçimlerin yenilenmesinde bütün iş ve işlemlerde Anayasanın 116 maddesi esas alınmalıdır. Aksi bir durum Anayasanın 10. Maddesi Eşitlik ile Anayasanın 11. Maddesi Bağlayıcılık Maddelerine aykırılık teşkil eder” ifadelerini kullandı.