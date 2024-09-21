Nobel ödülü varmış! Adı Pamuk tavrı sert

'ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN ŞAHIS ORHAN PAMUK'UN AVUKATININ TALİMATIYLA HAREKET EDİYOR' Belediyenin tahliye kararı sonrasında elektriği kesmek için gelen kişinin Orhan Pamuk'un avukatlarının talimatlarına göre hareket ettiğini aktaran Çetin Taray, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Binamızda yapılan uzman denetimlerinde hemen bitişiğimizde bulunan Ermeni Vakfına ait 120 yıllık tescilli yapı ile hemen aşağımızda bulunan tarihi Cihangir Camii'nin zarar göreceği raporlara işlendi. Buna rağmen Orhan Pamuk Bey kendi adına müze yaptırmak için insanların özel durumu, yaşını düşünmeden hareket ediyor. Bugün ayrıca elektriği kesmek için gelen bir kişiyle kat maliklerimiz karşılaşıyor. Kat maliklerimiz, eşyalarını toplamaya başladıklarını, 3-5 gün daha mühlet tanınmasını istemiş. İdareden gelen şahıs telefon edip bilgi alayım. Ona göre hareket ederim demiş. Telefon ettiği zaman konuşurken maliklerimizden bir tanesi ben de konuşayım dedikten sonra telefonun diğer ucunda olan şahsın elektrik idaresinden bir yetkili olmadığını aksine Orhan Beyin avukatının yardımcısı olduğunu öğreniyor. Yani elektrik idaresinden gelen şahıs Oran Pamuk'un avukatının yardımcısından izin almak ve onların yönlendirilmesine göre hareket etmek durumunda kalmış. Bu fevkalade kötü ve iyi niyetli olmayan bir tutum. 12 tane malikin hayatı, durumu, düzeni tamamıyla bozulacak. Biz kentsel dönüşüme saygı gösteriyoruz ama bu kadar kötü niyetli olarak bu işin yapılması ve maliklere Oran Pamuk tarafından bir anlaşma ve bir program çerçevesinde haber vermeden bu işleri yapması fevkalade üzücü. almış bir yazara hiç yakışmayan bir tutum içerisinde olduğunu esefle görüyorum. İnanıyoruz ki bu binada yıkım değil güçlendirme yapılacak ve bizler de kendi dairelerimizde oturmaya devam edeceğiz. Kendisi de şu an herkesin mağdur duruma düştüğünü biliyor. Biz şu anda evi boşaltmaya gidiyoruz ve güçlendir işlemini yaptıktan sonra tekrar binamıza geleceğiz." 'YARGI SÜRECİ ÖNEMSENMİYOR' İki yıldan fazla süren süreç boyunca hukukun bireysel hakların yanında olduğunu ve mahkemelerin mağduriyetleri önlediğine tanık olduklarını aktaran Taray Apartmanı'nın diğer sakinleri ise "Seçimle değişmiş olsa bile yerel yönetim ve fırsatçılar göz göre göre yargı sürecini önemsemiyor. Kentsel Dönüşüm Yasası ve uygulama yöntemlerinin İstanbul'da yaşayan hemen herkesi ilgilendirdiği düşüncesiyle bu deneyimi kamuoyuyla paylaşıyor ve benzer haksızlıklara uğrama olasılığına karşı uyarıyoruz" diye konuştu.