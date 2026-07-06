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Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

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Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

Terör örgütü PKK meselesinin köklü bir sorun olduğunu, askeri yöntemlerin tek başına çözüm getirmeyeceğini savunan Amedi, "Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Çünkü PKK dosyasını sonlandırmak ve Türkiye'de barışı sağlamak Irak'ın da Türkiye'nin de yararınadır" dedi.

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Foto - Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

Amedi, yakında TBMM'de çıkacak yasa konusundaki adımları desteklediklerini ifade etti.

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Foto - Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

Cumhurbaşkanı, Sincar ve Suriye'deki gelişmelerde de Türkiye ile üst düzey bir koordinasyon yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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Foto - Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

KAYNAK: STAR

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