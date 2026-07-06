Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız

Terör örgütü PKK meselesinin köklü bir sorun olduğunu, askeri yöntemlerin tek başına çözüm getirmeyeceğini savunan Amedi, "Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Çünkü PKK dosyasını sonlandırmak ve Türkiye'de barışı sağlamak Irak'ın da Türkiye'nin de yararınadır" dedi.