Nizar Amedi Suudilere konuştu: Dosyayı Türkiye ile kapatacağız
Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna çok önemli açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna çok önemli açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü PKK meselesinin köklü bir sorun olduğunu, askeri yöntemlerin tek başına çözüm getirmeyeceğini savunan Amedi, "Biz Türklerle bu dosyayı sonlandırmak konusunda hemfikiriz ve işbirliği yapıyoruz. Çünkü PKK dosyasını sonlandırmak ve Türkiye'de barışı sağlamak Irak'ın da Türkiye'nin de yararınadır" dedi.
Amedi, yakında TBMM'de çıkacak yasa konusundaki adımları desteklediklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı, Sincar ve Suriye'deki gelişmelerde de Türkiye ile üst düzey bir koordinasyon yürüttüklerini sözlerine ekledi.
KAYNAK: STAR
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