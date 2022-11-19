2022-11-19 17:31:21 Nişanlısının evine giden damat vuruldu
Edirne'de, kına gecesi öncesi gittiği nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat tedavi altına alındı.
Edirne'de, kına gecesi öncesi gittiği nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, damat H.S, otomobiliyle nişanlısı G.Z'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki evine gitti. H.S, otomobilden indiği esnada şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateşle yaralandı.
Yaralı H.S, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olay yerini inceledi.
Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli kent çıkışında polislerce yakalandı. H.S. ile G.Z'nin, akşam saatlerinde G.Z'nin evinin önünde kına gecesi töreni yapmayı planladığı öğrenildi.
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