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Nişanlısının evine giden damat vuruldu

2022-11-19 17:31:21
Nişanlısının evine giden damat vuruldu

Edirne'de, kına gecesi öncesi gittiği nişanlısının evinin önünde silahla vurulan damat tedavi altına alındı.

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Foto - Nişanlısının evine giden damat vuruldu

Alınan bilgiye göre, damat H.S, otomobiliyle nişanlısı G.Z'nin Çavuşbey Mahallesi'ndeki evine gitti. H.S, otomobilden indiği esnada şüphelilerin kullandığı araçtan açılan ateşle yaralandı.

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Foto - Nişanlısının evine giden damat vuruldu

Yaralı H.S, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olay yerini inceledi.

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Foto - Nişanlısının evine giden damat vuruldu

Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli kent çıkışında polislerce yakalandı. H.S. ile G.Z'nin, akşam saatlerinde G.Z'nin evinin önünde kına gecesi töreni yapmayı planladığı öğrenildi.

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