Nisan yağışları can suyu oldu

Yağışlı havayla birlikte gölette su seviyesinin yükseldiğini ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Özkan Ali Osmanoğlu, "Uzun zamandır buradayız biz, 1 ay önce geldik. Görmüş olduğunuz gölde bayağı çekilme vardı, biz buraya ailecek balık tutmaya geliriz. 4-5 haftadır bölgede güzel bir yağış etkili oldu. Göldeki su seviyesi yükseldi, bu sevindirici bir durum. Bize mutluluk veriyor. Su hayat demek, olmadığı zaman çektiğimiz sıkıntıları biliyorsunuz. İnşallah bu sene musluklar akacak, bir sorun olacağını düşünmüyoruz" dedi.