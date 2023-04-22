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Yaşam
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Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

2023-04-22 20:05:15
Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolu ulaşıma açıldı.

#1
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan, dünyanın 2. büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplı yolu Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

#2
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

İlçe Özel İdaresi ve Karayolları müdürlüğü karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı.

#3
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Nemrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekipler, turizmde önemli potansiyele sahip olan ve "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan krater gölüne giden yolu başlatılan çalışmayla ulaşıma açtıklarını belirttiler.

#4
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

#5
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

#6
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

#7
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

#8
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

#9
Foto - Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu

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