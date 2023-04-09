Nisan ayında çam ağaçları buz tuttu

İstanbul'dan gelen Sezer Arıkan, "Abant'a ilk kez geldik. Çok güzelmiş. Hava soğuk, sis var. Kar havası görünüyor ama yine de her mevsimi bir başka güzel" dedi. Orhan Ünal ise "Doğasıyla, havasıyla, gölüyle çok güzel bir yer. Hava oldukça soğuk, sanki kar havası var gibi. Dağlardan inen sis ayrı bir güzellik katıyor. Biz Abant'ı beğendik" diye konuştu.