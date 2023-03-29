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Yaşam
12
Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

2023-03-29 16:06:49
Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülüyor.

#1
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi'nde gece başlayan yağışla birlikte orman ve sokaklar karla kaplandı.

#2
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Karayolları 21. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Bozdağ Mahallesi ile Salihli ilçesi arasındaki yolu açık tutmak için çalışma yürütüyor. Bozdağ Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, baharın gelmesini beklerken kar manzarasıyla karşılaştıklarını, yağışların bereket getirmesini dilediklerini belirtti.

#3
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Kar yağışları nedeniyle bazı yollarda ulaşımda zorluk çekildiğini ifade eden Balcı, ilçe belediyesi ve karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışması yürüttüğünü bildirdi. Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Birgi Mahallesi'ndeki kontrol noktasında zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçlara geçiş izni vermiyor.

#4
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Manisa merkezinde ise 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların milli parka çıkmasına izin vermiyor.

#5
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Kula, Gördes, Demirci, Akhisar ve Turgutlu'da da yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

#6
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Antalya kara yolu üzerinde bulunan Cankurtaran mevkisinde trafik akışı zaman zaman duruyor.

#7
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

#8
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Uşak'ta da Ankara kara yolunun açık tutulması için Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama yapıyor.

#9
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, bazı ilçe merkezlerindeki bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.

#10
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

#11
Foto - Nisan ayına 2 gün kala İzmir beyaza büründü

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