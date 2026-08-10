Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan 3 aşamalı kritik plan; sosyal konut projeleriyle kira krizini çözmeyi, KOBİ'leri desteklemeyi ve GETAD sistemiyle emeklilerin maaşlarını tamamlamayı hedefliyor. Ekonomide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan kapsamlı strateji, dar gelirli hanelerin alım gücünü korumak için devreye sokuluyor. İşte hayata geçirilmesi düşünülen planla ilgili tüm detaylar...