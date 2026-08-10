Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Emekli maaşları ve sosyal destek ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, dar gelirli hanelere yönelik yeni bir destek modeli de gündeme geldi. GETAD olarak ifade edilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ekonomik açıdan belirli bir seviyenin altında kalan ailelerin gelirlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Modelin hayata geçirilmesiyle birlikte yardım sisteminin yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamaktan öte, hanelerin toplam gelir durumuna göre şekillenmesi hedefleniyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, düzenlemenin kapsamını ve kendileri açısından sağlayacağı avantajları araştırıyor. GETAD Sistemi ne zaman uygulanacak? Kimler başvuru yapabilecek, gelir şartı ne olacak ve destek tutarı nasıl belirlenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...