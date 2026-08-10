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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan 3 aşamalı kritik plan; sosyal konut projeleriyle kira krizini çözmeyi, KOBİ'leri desteklemeyi ve GETAD sistemiyle emeklilerin maaşlarını tamamlamayı hedefliyor. Ekonomide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan kapsamlı strateji, dar gelirli hanelerin alım gücünü korumak için devreye sokuluyor. İşte hayata geçirilmesi düşünülen planla ilgili tüm detaylar...

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#1
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Emekli maaşları ve sosyal destek ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, dar gelirli hanelere yönelik yeni bir destek modeli de gündeme geldi. GETAD olarak ifade edilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile ekonomik açıdan belirli bir seviyenin altında kalan ailelerin gelirlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Modelin hayata geçirilmesiyle birlikte yardım sisteminin yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamaktan öte, hanelerin toplam gelir durumuna göre şekillenmesi hedefleniyor. Bu nedenle milyonlarca vatandaş, düzenlemenin kapsamını ve kendileri açısından sağlayacağı avantajları araştırıyor. GETAD Sistemi ne zaman uygulanacak? Kimler başvuru yapabilecek, gelir şartı ne olacak ve destek tutarı nasıl belirlenecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

#2
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir sosyal destek modeli ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Hazırlıkları sürdürülen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile hane gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesi hedefleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşların da yararlanmasının beklendiği modelde, desteklerin hane bazlı gelir hesabına göre belirlenmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasama sürecine taşınmasıyla birlikte milyonlarca kişi ayrıntıları merak ediyor.

#3
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılım sağladığı ve iki gün süren Sapanca kampı oldukça yoğun bir programa sahne oldu. Kampın ilk gününde açılış konuşmasının ardından milletvekilleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğunluk sebebiyle Meclis çalışmalarının değerlendirileceği oturumu iptal etti. Bunun yerine pazar günü düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile kabine üyeleri, milletvekilleri ve parti teşkilatı bir araya getirildi. Gerçekleştirilen bu oturumların ana odağında ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar yer aldı.

#4
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; oturumlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarında yapılabilecek olası düzenlemeler hakkında kritik sorular yöneltildi. Edinilen bilgilere göre, milletvekillerinin ekonomik gidişata dair sorulara karşın uygulamaya geçmesi planlanan stratejiler üç ana başlık altında toplanarak yanıtlandı.

#5
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Masadaki 3 aşamalı plan şöyle: Konut ve kira fiyatları sorununu sosyal konut projelerinin yaygınlaştırılması KOBİ’lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için atılacak adımlar Emekli ve dar gelirlilerinin maaş sorununu Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)

#6
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşı ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) Sistemi ile tamamlanacak. GETAD sistemi ile hane halkında her bireyin belli bir gelir düzeyinde olması için destek verilmesi öngörülüyor.

#7
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

Uzun zamandır hayata geçirilmesi tartışılan GETAD sistemi için bütçe planlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların ve emeklilerin ekonomik şartlarını doğrudan iyileştirmeyi amaçlayan bu kritik destek sisteminin, bütçe hesaplamalarının tamamlanmasının ardından ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

#8
Foto - Emekliye yeni maaş sistemi netleşti: 1999 öncesi ve sonrası SGK girişi olanlar için harekete geçildi

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Yorumlar

The

Fasa fiso

ata

valla para olmayınca bu işler zor... almanya verdiği emekli maaşının vergisini istemeye başladı... dünyada ekonomik kriz had safhada. kimse belli etmiyor. mercedes, bmw, vosvos çöküyor... porşe primleri kesti. boş bilmem kaç bin kişiyi şutluyor. yani dünyanın en sağlam gözüken ülkesi böyle ise bizler harap...
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