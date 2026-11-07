Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarında yolcu trafiği rekor seviyeye ulaştı

SABİHA GÖKÇEN'DE 42 MİLYON 638 BİN 575 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 898, dış hatlarda 15 bin 70 olmak üzere toplam 25 bin 968 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 26 bin 612, dış hatlarda 2 milyon 663 bin 126 olmak üzere toplam 4 milyon 689 bin 738 oldu." dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda on aylık süreçte iç hatlarda 106 bin 835, dış hatlarda 134 bin 517 olmak üzere toplam 241 bin 352 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 19 milyon 492 bin 444, dış hatlarda 23 milyon 146 bin 131 olmak üzere toplam 42 milyon 638 bin 575 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Ekim ayında bin 956, on aylık dönemde ise 21 bin 979 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.