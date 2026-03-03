  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mossad, Hamaney’i böyle vurmuş! “Trafik lambası” detayına inanamayacaksınız Sporda bile aynı halt! Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail’e kıyak geçtiler Ortalık ayağa kalkmıştı! “Türkiye’deki askeri üs vuruldu” iddiasının hemen ardından sıcak gelişme Senatör bizzat bildirdi: Trump'ın bir sonraki hedefi olacak ülke açıklandı! ABD haklı mı? İranlı kadın futbolcular hareketi olay oldu! Yakın zamanda Türkiye’ye kafa tutmaya çalışıyorlardı: Füzeleri, İHA'ları gören Rumlar ağlamaya başladı Piyasalar alev alev! Altın fiyatları uçuşa geçti! Bir ara Türkiye ile kanlı bıçaklı olmuşlardı! Orta Doğu yangın yerine dönerken, Arap ülkesi “Kimse bize yaklaşmaya cesaret edemez” dedi ABD’nin İran saldırısında kullandığı askeri araçlar ortaya çıktı: İşte Pentagon’un “ölüm makineleri”
Medya
5
Yeniakit Publisher
Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan dolayısıyla kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

1
#1
Foto - Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar

Ramazan aylarının ekran klasiği haline gelen programıyla milyonlara ulaşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir soruyla karşı karşıya kaldı. Genellikle cinler, büyüler, kader ve ibadetle ilgili soruların yöneltildiği programda, futbol gündemini sarsan bir çıkış yaşandı. Süper Lig’de uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe taraftarının mizahi isyanı, stüdyoda kahkaha tufanı estirdi.

#2
Foto - Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar

Programın soru-cevap bölümünde söz alan bir izleyici, salondaki sessizliği bozan o soruyu yöneltti: “Hocam, Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor. Taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?” Bu sözler üzerine hem stüdyodakiler hem de ekran başındaki izleyiciler gülmekten kendini alamadı.

#3
Foto - Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar

Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak.

#4
Foto - Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar

Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda kahkahalara neden oldu. Hatipoğlu'nun esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Gündem

ABD savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD’ye ait bir F-15 uçağı Kuveyt’te düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Ayrıca İran'ın birkaç ABD uçağını düşürdüğü iddia ediliyor...
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?
Gündem

Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin depremzedeler için sadece 3 yılda 550 binden fazla konut inşa etmesine bile 'Babanızın parasıyla yapmadınız'..
İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi
Dünya

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerine ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Yapılan a..
Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak
Dünya

Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarının nükleer silahlanma yarışını..
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23