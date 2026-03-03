Nihat Hatipoğlu patladı: Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan dolayısıyla kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.
Ramazan aylarının ekran klasiği haline gelen programıyla milyonlara ulaşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez alışılmışın dışında bir soruyla karşı karşıya kaldı. Genellikle cinler, büyüler, kader ve ibadetle ilgili soruların yöneltildiği programda, futbol gündemini sarsan bir çıkış yaşandı. Süper Lig’de uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamayan Fenerbahçe taraftarının mizahi isyanı, stüdyoda kahkaha tufanı estirdi.
Programın soru-cevap bölümünde söz alan bir izleyici, salondaki sessizliği bozan o soruyu yöneltti: “Hocam, Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor. Taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?” Bu sözler üzerine hem stüdyodakiler hem de ekran başındaki izleyiciler gülmekten kendini alamadı.
Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı güçlü olacak.
Hocanın talimatına uyarsa Fenerbahçe de kazanıp şampiyon olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda kahkahalara neden oldu. Hatipoğlu'nun esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
