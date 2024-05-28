2024-05-28 09:53:41 Niğde'de beyaz petrol bombası!
Türkiye'nin enerji alanındaki müthiş adımları devam ediyor. Bu kez Niğde'de beyaz petrol aranacak.
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Türkiye'nin enerji alanındaki müthiş adımları devam ediyor. Bu kez Niğde'de beyaz petrol aranacak.
Enerji kaynakları arasında jeotermal enerji, yenilenebilir ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıkıyor. Fosil yakıtlara kıyasla çevreye daha az zarar veren bu enerji türü, özellikle karbon emisyonlarını azaltma ve enerji güvenliği sağlama konularında önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
Türkiye son dönemde jeotermal kaynak alanında kritik hamleler yapmaya başladı.
Niğde’nin Bor ilçesinde 3 ve Altunhisar ilçesinde de bir adet olmak üzere toplam 4 jeotermal kaynak sahası için üçer yıllık arama ruhsatı verilecek.
Niğde İl Özel İdaresi, İl Encümeni Başkanlığı, Bor ilçesinde 3 ve Altunhisar ilçesinde de bir adet olmak üzere toplam 4 adet jeotermal kaynak sahası için 3’er yıllık arama ruhsatı vermek üzere, açık teklif usulüyle ihale yapacak.
İhaleler, 26 Haziran 2024 günü, saat 11.45’te başlayacak ve Niğde İl Encümeni tarafından; Niğde İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Binası, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Sağlık Caddesi, Eski Adliye yanı, Niğde adresinde 2 dakikalık aralıklarla peş peşe yapılacak.
İhale evrakı, mesai saatleri içinde, Niğde İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Adana Yolu Üzeri, 2. km, İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Niğde adresinde veya Niğde İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Encümen Müdürlüğü, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Sağlık Caddesi, Eski Adliye yanı, Niğde adresinde ücretsiz görülebilecek ve 750 TL karşılığında bu adreslerden temin edilebilecek.
İsteklilerin tekliflerini en geç ihale günü, ihale saatine kadar İl Encümenine teslim etmeleri gerekiyor.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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