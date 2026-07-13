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Bunları yiyen zeka küpü oluyor... Uzmanlar tek tek anlattı: Bol bol tüketilmeli! Elma, yaban mersini, muz, üzüm... Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı 3 metreyi aşan tahta bacaklarla yasak dinlemedi! UNESCO mirası surlarda tehlikeli gösteri
Dünya
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Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı

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AA Giriş Tarihi:

Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı

Terör devleti İsrail'in bebek katili Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı şerefsizlikle Müslümanların sinir uçlarıyla oynadı.

#1
Foto - Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı

İsrail'in eli kanlı mevcut hükümetine yakın Kanal 14 televizyonu, Katz'ın üst düzey İsrail ordusu komutanlarıyla dün Gazze Şeridi'ne giderek bölge turu yaptığını aktardı.

#2
Foto - Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı

İsrail ordusu komutanlarının Katz'a bölgeye ilişkin veriler sunduğu belirtilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 65'ini işgal ettiği kaydedildi.

#3
Foto - Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı

Tur sırasında Kanal 14'e röportaj veren Katz, "yıkılmış Gazze manzarası hakkında ne hissettiği" sorusuna, "(Gazze'deki yıkımı görmek) İyi hissettiriyor, değil mi? Bunların hepsi, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan kasıtlı bir politikanın sonucu." diye yanıt vererek İsrail ordusunun bölgeyi işgal ettiğini ve bütün evlerin yıkıldığını vurguladı.

#4
Foto - Gazze'ye giden İsrail Savunma Bakanı Katz büyük şerefsizlik! Müslümanların sinir ucuyla oynadı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki toprakların gasbedilerek kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturma niyetini de itiraf eden Katz, daha önce olduğu gibi bölgede Filistin topraklarının gasbedilerek askeri yapılardan müteşekkil 3 Nahal tesisi kurmayı planladıklarını, bunun güvenlik açısından önemli olduğunu savundu.

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