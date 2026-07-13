3 metreyi aşan tahta bacaklarla yasak dinlemedi! UNESCO mirası surlarda tehlikeli gösteri
Diyarbakır’da Refik Ceviz, tahta bacaklarla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Surları’nda yürüdü...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’da Refik Ceviz, tahta bacaklarla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Surları’nda yürüdü...
Diyarbakır’da Refik Ceviz, tahta bacaklarla çıktığı tarihi surlarda tehlikeli bir yürüyüş yaptı.
Mardin'de yaşayan ve 'tahta bacak' olarak tanınan Refik Ceviz (22), Diyarbakır’a gelerek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, yaklaşık 5,8 kilometre uzunluğundaki, yer yer 12 metre yüksekliğe ulaşan Diyarbakır Surları üzerinde tahta bacaklar ile yürüdü.
Tahta bacaklar sayesinde 3 metreyi geçen boyu ile yürüyen Ceviz, can güvenliği açısından risk taşıyan ve çıkılması yasak olan surlara yalnızca farkındalık oluşturmak amacıyla çıktığını söyledi. Refik Ceviz'in yaptığı yürüyüş, dronla görüntülendi.
Tahta bacaklarla gösteriler yapmaya 6 yıl önce başladığını belirten Ceviz, "Diyarbakır Surları'nın yüksekliği 12 metre, benim boyum da 3 metreyi aşıyor. Toplam 15 metre yükseklikten manzaralara bakıyorum.
Bunu denemeye başladığımda ilk zamanlarda düşüyordum. Aslında tehlikeli bir iş. Tüm işlerde olduğu gibi bu işin de zorluğu var ama ben şu an alıştım. Surlara çıkmak tehlikeli ve yasak, bunu farkındalık için yaptım.
Kimse bunu denemesin. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Şu anda profesyonelim ve eğitim de veriyorum. Tahta bacaklarım 1,5 metre, bense 1 metre 90 santimetreyim" dedi.
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