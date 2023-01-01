NFT balonu patladı mı?

Yine de, Sony ve Meta gibi teknoloji devleri, metaverse ve NFT dünyasına giriş için hazırlık yapıyor. Kripto para sektörünün orta vadede tekrar yükselişe geçeceği ve metaverse dünyasının değerleneceği düşünülüyor. Ayrıca Square Enix gibi oyun şirketleri de NFT’leri projelerine uyarlamaya çalışıyor. NFT dünyasının geleceği şirketlerin bu pazara giriş yapmasıyla oturacak gibi görünüyor. Ancak milyonlarca dolarlık kayıpların 2023’te geri kazanılması mümkün görünmüyor. Bundan dolayı NFT’lere yatırım yaparken bir daha düşünmelisiniz.