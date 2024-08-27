2024-08-27 13:23:21 Neye uğradıklarını şaşırdılar! ‘Cinli Köy’de dehşete düşüren olay!
Olay, 18 Ağustos tarihinde Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Kayı köyünde meydana geldi. Sosyal medya hesapları için halk arasında ‘cinli köy' olarak bilinen yerleşim yerine giden Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir video çekmeye başladıkları anda köyde bulunan bir erkeğin yerde hareketsiz olarak durduğunu fark ettiler. Uzun süredir hareketsiz olarak bulunan adamın önce baygın olduğunu düşünen üç arkadaş, adamın ölmüş olduğunu anlayınca videoyu kapatıp yetkililere haber verdi.