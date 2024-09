“İnsanımız için her şeyi yaparız” Başkan Kocagöz, makamında kabul ettiği Tanyerli'yi görünce, “Maşallah, Ali Bey, sizi çok iyi gördüm” dedi. Ali Tanyerli'nin sokaktaki zorlu yaşamına değinen Başkan Kocagöz, “Meclis üyemiz bizlere, kardeşimizin durumunu anlattı. Sokakta çok zor şartlar altında yaşadığını bildirdi. Şimdi kardeşimizin tedavileri tamamlandı. Biliyorsunuz ki biz her zaman önce insan dedik. Bizim için en önemli şey önce insan oldu. İnsanımız için her şeyi yaparız. Ali Beyi, böyle görmek bizleri çok çok mutlu etti. Hiç kimse sokaklarda kalmasın” dedi.