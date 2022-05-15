New York'ta kopya katliam dehşeti! Yeni Zelanda'da cami basan Tarrant gibi hareket etmiş

"ASKERİ KIYAFET GİYİYORDU" CNN'in haberine göre katliamla ilgili açıklama yapan Buffalo Polis Komiseri Joseph Gramaglia, saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini, askeri techizat giyip kask taktığını ve saldırı esnasında canlı yayın yaptığını söyledi. Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu, kurbanlardan dördünün mağaza çalışanı, geri kalanının müşteri olduğunu açıkladılar. TWITCH ÜZERİNDE CANLI YAYIN Öte yandan saldırganın katliamı Twitch üzerinden canlı yayınladığı açıklandı. Yayını doğrulayan şirket bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "New York, Buffalo'da meydana gelen silahlı saldırıyı duyunca harap olduk. Kalbimiz bu trajediden etkilenen toplulukla birlikte. Twitch'in her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası var ve tüm olaylara hızla yanıt vermek için çalışıyor." Saldırı görüntülerinin olaydan 2 dakika sonra kaldırıldığını bildiren Twitch ayrıca saldırganın hesabının askıya alındığını ve bu içeriği yeniden yayınlayan hesapların izlenmesi de dahil olmak üzere tüm önlemleri aldığını duyurdu.