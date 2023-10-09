  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
13
New York'ta Filistin'e destek gösterisi

2023-10-09 01:06:52
New York'ta Filistin'e destek gösterisi

ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

#1
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

New York bölgesinde faaliyet gösteren Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından "Filistin için herkes dışarı" çağrısıyla yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.

#2
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Times Meydanı'nda toplanan her kesimden gösterici, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

#3
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

"Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, ellerinde "Filistin'e destek, işgale son", "Direniş haklıdır", "Apartheid İsrail'e ABD yardımlarını kesin" yazılı pankartlar taşıdı.

#4
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Diğer yandan, bir grup İsrail yanlısı gösterici de ellerinde İsrail bayraklarıyla protesto alanının karşı tarafında toplandı.

#5
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

İki grup arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

#6
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Filistin yanlısı göstericiler, daha sonra sloganlar atarak İsrail'in New York Başkonsolosluğu önüne doğru yürüyüşe geçti.

#7
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, burada da bir süre devam ettikten sonra sona erdi.

#8
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

New York Valisi Kathy Hochul, X sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Times Meydanı'nda yapılacak Filistin'e destek gösterisini kınayarak, "Planlanan miting iğrenç ve ahlaki açıdan tiksindirici" ifadelerini kullanmıştı.

#9
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Gösteriyi organize eden STK'lerden biri de X sosyal medya hesabından:

#10
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Vali Hochul'un anayasal protesto hakkımıza karşı nefreti körükleyen pervasız yorumlarını kınıyoruz.

#11
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Baskıya ve apartheid'e karşı direniş Filistinlilerin temel hakkıdır.

#12
Foto - New York'ta Filistin'e destek gösterisi

Haklı mücadelelerinde onların yanındayız.

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için Filistin'li zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı...
İhsan Şenocak'tan Aksa Tufanı operasyonu mesajı: Anadolu buna hazırlansın!
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Aksa Tufanı operasyonu mesajı: Anadolu buna hazırlansın!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hamas'ın silahlı kollu Kassam Tugayları'nın başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonunu değerlendirdi...
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı

Filistinliler, İsrail'e yönelik başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonuna ilişkin ''Çok konuşmayacağız. Açıklama da yapmayacağız. Düşman, pişman..
Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti
Gündem

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Arınç meşru müda..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurulmalı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurulmalı!

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ba..
Kassam Tugayları’ndan yeni mesaj! ‘En iyi hamlemizi daha yapmadık’
Dünya

Kassam Tugayları’ndan yeni mesaj! ‘En iyi hamlemizi daha yapmadık’

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Öyle şeyler yapacağız ki öncekiler unutulacak. En iyi hamlemizi hala yapmadık" dedi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23