Nevşehir'de heyecanlandıran keşif! Şans eseri bulundu

Yeniyaylacık köyündeki fosil lokalitesinden çıkartılan örneklerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) laboratuvarında incelemeye aldıklarını söyleyen Pehlevan; “Bulunan bu fosillerin onarılması, güçlendirilmesi ve tanımlama aşaması çalışmalarına başlandı. Bilimsel çalışmalar tamamlandığında bilimsel yayınlar yapılacak” dedi. NEVÜ Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yener Bektaş, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya’daki önemli buluntuların analiz edildiği araştırma merkezinin bölge açısından önemine değindi. Bektaş; "2018 yılında kurulan Kapadokya Doğa Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde Kapadokya Bölgesi’nin doğal jeolojik tarihi, antropolojisi ve bununla ilişkili olarak arkeolojik, kültürel, coğrafi ve tarihi ile ilgili çalışmalar yapan veya yapmak isteyen bilim insanları ile iş birliği yaparak, bu konudaki çalışmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.