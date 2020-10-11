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Dünya
27
Netanyahu'ya karşı binlerce kişi sokağa döküldü!

2020-10-11 10:23:31
Netanyahu'ya karşı binlerce kişi sokağa döküldü!

Tel Aviv’deki Netanyahu karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı

#1
Foto - İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv’nin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv’nin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

#2
Foto - Tel Aviv’deki gösterilerin en önemli adresleri Rabin ve Habima meydanları oldu.

Tel Aviv’deki gösterilerin en önemli adresleri Rabin ve Habima meydanları oldu.

#3
Foto - Karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamalara rağmen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamalara rağmen gösterilere binlerce kişi katıldı.

#4
Foto - Netanyahu'yu kastederek

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı.

#5
Foto - Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına da dikkati çekmek isteyen göstericiler, ellerindeki kaşıklarla yanlarında getirdikleri tavalara vurdu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına da dikkati çekmek isteyen göstericiler, ellerindeki kaşıklarla yanlarında getirdikleri tavalara vurdu.

#6
Foto - Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de 4 ayı aşkın süredir

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

#7
Foto - İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

#8
Foto - Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

#9
Foto - İsrail'de Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

İsrail'de Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

#10
Foto -

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

#11
Foto - Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı.

#12
Foto - Göstericiler, artan Covid-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi.

Göstericiler, artan Covid-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi.

#13
Foto - Netanyahu kastedilerek

Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

#14
Foto - Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

#15
Foto - Yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile buna engel olmak isteyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Yürüyüş yapmak isteyen göstericiler ile buna engel olmak isteyen polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

#16
Foto - Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ramat Gan kentinde düzenlenen gösteride ise bir kişinin göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ramat Gan kentinde düzenlenen gösteride ise bir kişinin göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

#17
Foto - Haberde, Tel Aviv’deki gösteride bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtilirken, Ramat Gan’daki olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Haberde, Tel Aviv’deki gösteride bazı göstericilerin gözaltına alındığı belirtilirken, Ramat Gan’daki olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

#18
Foto - Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 4 ayı aşkın süredir

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

#19
Foto - İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

#20
Foto - Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

#21
Foto - Polisler ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polisler ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

#22
Foto - Birçok vatandaş polisler tarafından darp edildi.

Birçok vatandaş polisler tarafından darp edildi.

#23
Foto - Yerlerde sürüklenenler oldu.

Yerlerde sürüklenenler oldu.

#24
Foto - Netanyahu istifa sloganları atılmaya devam edildi.

Netanyahu istifa sloganları atılmaya devam edildi.

#25
Foto - İsrail polisi onlarca kişiyi göz altına aldı.

İsrail polisi onlarca kişiyi göz altına aldı.

#26
Foto - Kadın, erkek, çoluk çocuk demeden herkese karşı saldırı başlatan İsrail polisi birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Kadın, erkek, çoluk çocuk demeden herkese karşı saldırı başlatan İsrail polisi birçok göstericiyi gözaltına aldı.

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