Dünya
10
Yeniakit Publisher
Netanyahu’un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail’den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 7. gününde sürerken Tel Aviv'den gelen görüntüler gündem oldu.

1
#1
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

İran'ın füze saldırılarında çok sayıda binanın yıkıldığı görülürken, şehrin adeta hayalet kente dönmesi dikkat çekti.

#2
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

Netanyahu'nun ülkedeki yıkıma ilişkin bilgilerin sınırlı paylaşılması yönünde talimat verdiği iddiaları sürerken ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

#3
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş yedinci gününde tüm şiddetiyle devam ederken Tel Aviv'den gelen görüntüler büyük yankı uyandırdı. İran'ın füze saldırılarının hedefi olan şehirde birçok binanın ağır hasar aldığı ve bazı yapıların tamamen yıkıldığı görüldü.

#4
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sokakların büyük ölçüde boş olduğu, bazı bölgelerde enkaz yığınlarının oluştuğu ve şehirde ciddi bir yıkımın meydana geldiği dikkat çekti. Patlamaların ardından bazı mahallelerde binaların cephelerinin çöktüğü ve çevrede geniş çaplı hasar oluştuğu görüldü.

#5
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

Görüntülerde Tel Aviv'in bazı noktalarının adeta hayalet kente dönmüş gibi görünmesi, saldırıların şehirde yarattığı etkileri gözler önüne serdi.

#6
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkedeki yıkımın boyutuna ilişkin bilgilerin sınırlı paylaşılması yönünde medya ve bazı yetkililere talimat verdiği iddiaları da gündeme geldi. Bu iddiaların konuşulduğu bir dönemde ortaya çıkan görüntüler, İsrail'deki son duruma ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

#7
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken bölgede gerilim her geçen gün artıyor.

#8
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

Uzmanlar, savaşın yedinci gününde tarafların saldırılarını genişletmesiyle çatışmanın daha büyük bir bölgesel krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

#9
Foto - Netanyahu'un gizlemeye çalıştığı yıkım görüntülendi! İşte İsrail'den içinizin yağlarını eritecek fotoğraflar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Akif Metin

Bu görüntüler içimizin yağını niye eritsin? Sanki İran İsrail'in enerji alt yapısını vurmuş, su üretim tesislerini vurmuş, atık su dönüştürme tesislerini vurmu, sulama alt yapısını vurmuş, savunma sanayi tesislerini vurmuş, askeri ve sivil havaalanlarıını, füze fırlatma tesislerini vurmuş. Vırduğu üçbeş ev

Saffet

Yıkılan binalarmı yoksa zihniyetler mi olmalı dünya ülkeleri sömürülerek bu hale getirilmiş şimdi ne yapacagını ya şaşır
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
