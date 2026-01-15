Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

ABD cephesinden gelen açıklamalar da yangına körükle gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle planlanan tüm toplantıları iptal ettiğini duyurdu. İptal gerekçesi olarak "protestocuların anlamsızca öldürülmesini" gösteren Trump, İran halkına doğrudan çağrıda bulundu. Trump mesajında, protestolara devam edilmesi gerektiğini belirterek, kurumların ele geçirilmesi çağrısı yaptı ve "Katillerin ve zalimlerin isimlerini kaydedin. Çok büyük bedel ödeyecekler. Yardım yolda" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İran'da rejim karşıtı protestoların sürdüğü ve insan hakları örgütlerinin ölü sayısını 2 binin üzerinde açıkladığı bir atmosferde geldi.