Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı bir süreçte, İsrail'in teröristbaşısı Binyamin Netanyahu’ya tahsisli “Siyon’un Kanadı” (Wing of Zion) adlı Boeing 767 tipi devlet uçağındaki hareketlilik uluslararası kamuoyunda dikkatle çekti.

2
#1
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

The Greek City Times ve Sputnik'in aktardığı bilgilere göre, 4X-ISR kuyruk tescilli uçak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Nevatim Hava Üssü'nden havalanarak Yunanistan'ın Girit adasındaki Heraklion Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak, burada yaklaşık bir saatlik kısa bir beklemenin ardından İsrail'e geri dönerek Beersheba civarına indi.

#2
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Netanyahu'nun içinde bulunmadığı uçağın rotasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

#3
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

İsrail kamu yayıncısı Kan ve diğer yetkililer, söz konusu uçuşu "rutin bir eğitim", "bakım amaçlı yönlendirme" veya "tahliye tatbikatı" olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçakta bulunmadığı, kendisinin aynı gün Tel Aviv'de görülen yolsuzluk davası kapsamında mahkemede olduğu bildirildi.

#5
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

Ancak sosyal medyada ve analiz çevrelerinde bu açıklama yeterli bulunmadı. Özellikle Mario Nawfal ve Clash Report gibi hesapların gündeme getirdiği iddialar, bu hareketliliğin sıradan bir uçuş olmayabileceğine işaret ediyor.

#6
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

Analistler, İsrail'in İran'a yönelik son üç saldırısından hemen önce de uçaklarını benzer şekilde Yunanistan'a kaydırdığını hatırlatarak, bunun bir saldırı öncesi "klasik önlem" veya "konuşlanma" olabileceğini öne sürüyor.

#7
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

Bölgedeki gerilim, karşılıklı açıklamalarla daha da tırmanıyor. İran Devrim Muhafızları Havacılık Komutanı Tümgeneral Macid Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri kapasitesine dair iddialı mesajlar verdi. Geçtiğimiz yıl, Haziran 2025'te İsrail ile yaşanan "12 Günlük Savaş"a atıfta bulunan Musevi, savaş hasarlarının tamamen onarıldığını belirtti. Musevi'nin cevabı şöyle: "Savaş hasarları tamamen onarıldı. Füze stokumuz arttı ve havacılık üretimimiz savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Hazırlıklarımızın zirvesindeyiz. Herhangi bir saldırıya ezici bir yanıt verilecektir."

#8
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

ABD cephesinden gelen açıklamalar da yangına körükle gidiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı yetkililerle planlanan tüm toplantıları iptal ettiğini duyurdu. İptal gerekçesi olarak "protestocuların anlamsızca öldürülmesini" gösteren Trump, İran halkına doğrudan çağrıda bulundu. Trump mesajında, protestolara devam edilmesi gerektiğini belirterek, kurumların ele geçirilmesi çağrısı yaptı ve "Katillerin ve zalimlerin isimlerini kaydedin. Çok büyük bedel ödeyecekler. Yardım yolda" ifadelerini kullandı. Bu mesaj, İran'da rejim karşıtı protestoların sürdüğü ve insan hakları örgütlerinin ölü sayısını 2 binin üzerinde açıkladığı bir atmosferde geldi.

#9
Foto - Netanyahu’nun uçağı bakın nereye indi! Savaşın sinyalleri mi?

İsrail kamu yayıncısı Kan ve İsrailli yetkililer, uluslararası kamuoyunda merak uyandıran bu uçuşla ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer, söz konusu hareketliliğin yıllık bakım programı çerçevesinde planlanmış rutin bir eğitim uçuşu olduğunu belirtti. Uçuşun niteliği ayrıca bir "tahliye tatbikatı" olarak tanımlandı. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun uçakta bulunmadığı, kendisinin aynı gün Tel Aviv'de görülen yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade verdiği doğrulandı. Ancak uçağın geçmişteki hareketleri, bu açıklamanın ötesinde farklı senaryoların konuşulmasına neden oldu.

