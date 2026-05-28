Dost ülke Türkiye'yi işaret ederek duyurdu: Hazırlıklara başladık, biz de kuruyoruz

Kurti, bu tehditlerle mücadele amacıyla jandarma teşkilatı kuracaklarını ve bunun polis ile Kosova ordusu arasındaki boşluğu dolduracağını ifade etti. Yeni yapının ülke sınırlarının güvenliğinden sorumlu olacağını söyleyen Kurti, jandarmanın terör ve silahlı gruplara karşı operasyonlar yürütme, sınır kaçakçılığıyla mücadele, yüksek riskli durumların yönetimi ve kritik altyapının korunması görevlerini üstleneceğini söyledi. Kurti, Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde benzer yapıların uzun yıllardır etkin şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, Kosova modelinin ise ülke koşullarına ve anayasal sistemine uygun şekilde oluşturulacağını kaydetti.