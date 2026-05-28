Dost ülke Türkiye'yi işaret ederek duyurdu: Hazırlıklara başladık, biz de kuruyoruz
Dost ülke Türkiye'yi işaret ederek duyurdu: Hazırlıklara başladık, biz de kuruyoruz

Dost ülke Kosova'nın Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'yi örnek göstererek yeni bir yapılanmaya gidileceğini ve hazırlıkların başladığını açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyinde artan paramiliter tehditler, silah ve mal kaçakçılığı ile terör saldırılarını gerekçe göstererek jandarma teşkilatı kuracaklarını açıkladı. Başbakan Kurti, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeyinde artan paramiliter yapılanmaya sahip silahlı grupları ve sınır hattı boyunca kamu güvenliğini tehdit eden silah ve mal kaçakçılığını başlıca güvenlik tehditleri arasında gösterdi.

Kurti, silahlı grupların Kosova'nın egemenliğini tehdit ettiğini belirterek, modern teknolojilerin ve özellikle insansız hava araçlarının (İHA) kullanımının güvenlik risklerini artırdığını vurguladı. Kosova polisinin olağanüstü çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kurti, buna rağmen polis teşkilatının kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve soruşturulmasıyla sınırlı bir yetkiye sahip olduğunu kaydetti.

Kurti, son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyinde Kosova kurumları ve ülkede görevli uluslararası kurumlara yönelik saldırıların arttığını vurguladı. Ağır silahlara, askeri operasyon kapasitesine, İHA ve anti-İHA sistemlerine sahip paramiliter grupların, standart polis imkanlarını aştığını ortaya koyduğunu belirten Kurti, söz konusu yapıların Kosova'nın egemenliği ve vatandaşları için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kurti, bu tehditlerle mücadele amacıyla jandarma teşkilatı kuracaklarını ve bunun polis ile Kosova ordusu arasındaki boşluğu dolduracağını ifade etti. Yeni yapının ülke sınırlarının güvenliğinden sorumlu olacağını söyleyen Kurti, jandarmanın terör ve silahlı gruplara karşı operasyonlar yürütme, sınır kaçakçılığıyla mücadele, yüksek riskli durumların yönetimi ve kritik altyapının korunması görevlerini üstleneceğini söyledi. Kurti, Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde benzer yapıların uzun yıllardır etkin şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, Kosova modelinin ise ülke koşullarına ve anayasal sistemine uygun şekilde oluşturulacağını kaydetti.

Başbakan Kurti, jandarma teşkilatının kurulması ve işleyişinin, Kosova Meclisinde kabul edilecek özel bir yasa ile düzenleneceği bildirildi. İçişleri Bakanı Sveçla da jandarma teşkilatının kurulması için yöntemleri analiz etmek ve öneriler sunmak için çalışma grubu kurduklarını açıkladı. Sveçla, teşkilatın İçişleri Bakanlığı bünyesinde ayrı bir birim olarak kurulacağını bildirdi.

