'Neler oluyor' dedirten gelişme: Türkiye'den düzinelerce TB2 SİHA alan ülke 150 savaş uçağı sipariş etti

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin olası hava üssü saldırılarına karşı tasarlanan Gripen, kısa pistlerde ve hatta otoyollarda operasyon yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Royal United Services Institute (RUSI) askeri uzmanı Peter Layton, Kyiv Independent'a yaptığı değerlendirmede uçağın saha avantajını şu sözlerle aktardı: "İsveç Hava Kuvvetleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uçakların sahada, sadece zorunlu askerler kullanılarak bakımının yapılabilmesi için büyük çaba sarf etti, bu da işleri çok daha kolaylaştırıyor." İdeal koşullarda sadece 10 dakika içinde yakıt ikmali yapıp yeniden havalanabilen Gripen, yandan monteli hava girişleri sayesinde enkaz parçalarının motora kaçma riskini de en aza indiriyor. Bu özellik, Rus füzeleriyle sık sık hasar gören Ukrayna pistleri için hayati bir avantaj sağlıyor.