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Yaşam
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Nesli tükenmek üzere! Orada görüntülendi

2023-06-09 10:07:53
Nesli tükenmek üzere! Orada görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

#1
Foto - Nesli tükenmek üzere! Orada görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu sahilinde kendini gösterdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sıcaklıkların arttığı bu günlerde Akdeniz fokları da kendini göstermeye başladı. IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan bir Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sahilinde ortaya çıktı. Kıyıya yakın noktada su altına bir süre gezinen fok, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fok bir süre sonra gözlerden uzaklaştı.

#2
Foto - Nesli tükenmek üzere! Orada görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda da bir başka fok, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda kendini göstermişti. Barınakta uzun süre kalan ve güneşlenen 2 metreden fazla uzunlukta olan fok ile limonlu sahilinde görünen fokun farklı olduğu belirtildi. Limonlu sahilindeki fokun bir metre civarında olduğu kaydedildi.

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