2024-03-17 13:20:15 Nesli tükenmek üzere! Kastamonu’da görüntülendi
Nesli tehlike altında olan telli turnalar, Kastamonu’nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda görüntülendi.
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Nesli tehlike altında olan telli turnalar, Kastamonu’nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda görüntülendi.
Türkülere konu olan telli turnalar, Kastamonu’nun Abana ilçesini ziyaret etti. Nesli tehlike altında olan telli turnaların ilçeye geldiğini öğrenen Kuş Fotoğrafçısı Mehmet Şenol, hemen bölgeye koştu. Bölgeye gelen yaklaşık 40 telli turna, Şenol tarafından görüntülendi. Telli turnaların uzun yıllar sonra yeniden bölgeyi ziyaret etmesi ise ilçede sevinçle karşılandı.
Turnaların ziyaretinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Kuş Fotoğrafçısı Mehmet Şenol, “Nesli tükenmekte olan telli turnalar, Kastamonu’nun Abana ilçesi Ezine Çayı'nda görüldü. Yaklaşık 40 adet olan telli turnalar biz kuş fotoğrafçılarını ve ilçe halkını heyecanlandırdı. Telli turnaların bu ziyareti ileriki yıllar için de umutlandırdı. Bizlere düşen de bu kuşlara doğada yaşam alanı oluşturmaktır” dedi.
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