Nesli tükenmek üzere! Kastamonu’da görüntülendi

Turnaların ziyaretinin kendilerini umutlandırdığını ifade eden Kuş Fotoğrafçısı Mehmet Şenol, “Nesli tükenmekte olan telli turnalar, Kastamonu’nun Abana ilçesi Ezine Çayı'nda görüldü. Yaklaşık 40 adet olan telli turnalar biz kuş fotoğrafçılarını ve ilçe halkını heyecanlandırdı. Telli turnaların bu ziyareti ileriki yıllar için de umutlandırdı. Bizlere düşen de bu kuşlara doğada yaşam alanı oluşturmaktır” dedi.