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Doğa
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Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

2023-07-29 14:32:49
Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan Arap tavşanı, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yakından görüntülendi.

#1
Foto - Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

Nadir bir tür olan Arap tavşanı, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Benlikuyu Mahallesi'nde aracıyla seyreden vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı.. Dünyada nesil tükenme tehlikesi altında kırmızı kategoride bulunan Arap tavşanının Türkiye'de çok nadir görüldüğü belirtilirken, özellikle geceleri yuvasından dışarıya çıkıp çeşitli ot ve küçük böceklerle beslendiği biliniyor. Kır tavşanı, ada tavşanı, yer köpeği ya da bilinen adıyla Arap tavşanının bilimsel adı Allactaga Williamsi'dir. Orta Anadolu Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi ovaları, Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülen nadir türün Türkiye'de yaşayan diğer türlerinden A. elater genellikle Iğdır-Kars, A.Euphratica ise Şanlıurfa civarında yayılım göstermektedir. Arap tavşanı, bitki örtüsü bozulmamış, seyrek otlu, zemini sert, 350 ila 2 bin 600 metre yüksekliğe kadar olan doğal alanlarda yaşar. SÜRÜ HALİNDE ORTAYA ÇIKTILAR Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde vatandaş doğada gezinirken, çalıların arasından sesler geldiğini fark etti. Daha sonra porsukları gören Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülenen porsuklar, daha sonra gözden kayboldu. Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.

#2
Foto - Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

İşte nesli tükenen ilginç hayvanlra 1. OLM Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yaşayan bu ilginç canlı su altında yaşayan ndair amfibiklerden birisidir.

#3
Foto - Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

2. PROBOSCİS MAYMUNU Proboscis Maymunu veya Latince adıyla Nasalis Larvatus, ağaçta yaşayan, Güney-Doğu Asya'daki Borneo adasında bulunan endemik bir türdür.

#4
Foto - Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

3. Ağaç Kangurusu Bu sevimli hayvanlar; kanguruları, valabileri, ağaç kangurularını, pademelonları içeren 'Büyük Ayaklıgiller' (Macropodadiae) ailesi içerisinde bulunmaktalar.

#5
Foto - Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

4. Balonlu Fok Balonlu Foklar yalnızca Kuzey Atlantik'in küçük bir kısmında yaşamaktadırlar.

#6
Foto - Nesli tükenme tehlikesinde! O ilimizde görüntülendi

5. Hindistan Cevizi Yengeci Dünyanın en büyük eklem bacaklılarına örnek gösterilebilecek olan bu yengeç türü adından da anlaşılacağı üzere hindistan cevizi ağaçlarına tırmanmasıyla ünlüdür.

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