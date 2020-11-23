"Nerenize batıyor" denilen yeminleri değiştiriyorlar ama Sözcü'de tık yok

ZAMAN, 23 Kasım 2013: "BAKANLIK BİZİMLE İSTİŞARE İÇİN DEĞİL İKNA İÇİN GÖRÜYOR" 17-25 Aralık darbesine 24 gün kalmış. Dersaneler kapanacak mı, yoksa yine kapanma ertelenecek mi? FETÖ'cü Zaman, 17 Aralık öncesine bon ataklarını yaparak, sanki bakanlığın dersanelerin kapatılması konusunda işyeri sahipleriyle istişare yapma mecburiyeti varmış gibi, "Bakanlık, bizimle istişare için değil, ikna için görüşüyor" başlığı atmışlar.. Ne güzel işte, iknaya çalışıyorlar.. Daha ne istiyorsunuz? Onlar seçime irecek, sonra siz ne isterseniz, onu mu yapacaklar? Aynı FETÖ'cü gazetede, o tarihdeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "Dershane tartışması kırgınlıklara sebep olmamalı" cümlesi de, ilginç. Evet, FETÖ'den yana tavır alan bir açıklama değil ama.. "Dersane de ne imiş, hükümet kapatmak istiyorsa, kimse buna karşı çıkamaz, çıkmamalıdır" netliğinde bir açıklama da değil..