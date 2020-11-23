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Medya
8

2020-11-23 15:15:15
"Nerenize batıyor" denilen yeminleri değiştiriyorlar ama Sözcü'de tık yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 23 Kasım 2015 tarihli ve "BU YEMİN NERENİZE BATIYOR" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “HDP'lilerin, AK parti ile kavga çıkartmak için dillendirdiği, "Milletvekili yemini değişsin" itirazı, Sözcü'ye "Bu yemin nerenize batıyor" diye manşet olmuş. Şimdi o HDP ile, anayasa taslakları hazırlanıyor, "nerenize batıyor" denilen yeminler değiştiriliyor, Sözcü ise olanları öylece seyrediyor.. CHP ve İP yetkililerine şimdi soramıyor: "Bu yemin nerenize batıyor ki, HDP ile ittifak yapıyorsunuz" diye..” dedi.

#1
Foto - ZAMAN, 23 Kasım 2013:

ZAMAN, 23 Kasım 2013: "BAKANLIK BİZİMLE İSTİŞARE İÇİN DEĞİL İKNA İÇİN GÖRÜYOR" 17-25 Aralık darbesine 24 gün kalmış. Dersaneler kapanacak mı, yoksa yine kapanma ertelenecek mi? FETÖ'cü Zaman, 17 Aralık öncesine bon ataklarını yaparak, sanki bakanlığın dersanelerin kapatılması konusunda işyeri sahipleriyle istişare yapma mecburiyeti varmış gibi, "Bakanlık, bizimle istişare için değil, ikna için görüşüyor" başlığı atmışlar.. Ne güzel işte, iknaya çalışıyorlar.. Daha ne istiyorsunuz? Onlar seçime irecek, sonra siz ne isterseniz, onu mu yapacaklar? Aynı FETÖ'cü gazetede, o tarihdeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "Dershane tartışması kırgınlıklara sebep olmamalı" cümlesi de, ilginç. Evet, FETÖ'den yana tavır alan bir açıklama değil ama.. "Dersane de ne imiş, hükümet kapatmak istiyorsa, kimse buna karşı çıkamaz, çıkmamalıdır" netliğinde bir açıklama da değil..

#2
Foto - CUMHURİYET, 23 Kasım 2013:

CUMHURİYET, 23 Kasım 2013: "PARALEL DEVLET İTİRAFI" 17 Aralık darbesine 24 gün kala, bu da kemalist Cumhuriyet'in manşeti: "Paralel devlet itirafı". Evet, paralel devletin varlığını ispat eden deliller, dersane tartışmaları sırasında birer birer ortaya çıkıyordu.. Bu dönem, AK parti ile Gülen grubunun henüz kavgasının net başlamadığı dönemdi. Onun için, Cumhuriyet, AK Parti'yi sıkıştırmak üzere, "Bak bak Paralel devleti sen de itiraf ettin" manşeti atıyordu.. Ama.. Ne zamanki 17 Aralık darbesi yapıldı.. O günden sonra, bu kemalist Cumhuriyet bile, FETÖ'den yana tavır aldı.. "Şimdi Erdoğan'ı devirebiliriz" hevesine kapılıp, Pensilvanya ile birlikte saldırıya geçtiler. Tüm bu gerçekleri, yazalım, belgeleyelim, arşive alalım..

#3
Foto - TARAF, 23 Kasım 2014:

TARAF, 23 Kasım 2014: "MİT'TEKİ GESTAPO GİBİ" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki tane kıytırık konu için, MİT'e böyle ölümüne saldırıyor, "Gestapo" benzetmesi yapıyor. Ama, sıra AK partilileri suçlamaya gelince.. AK Partili bakanları illegal şekilde dinleyen FETÖ'cülerin verdiği çarpıtma belgelerle, nasıl da suçlamalar yapıyordu.. Hiç demiyordu, "Bu FETÖ'cüler, GESTAPO gibi" diye..

#4
Foto - CUMHURİYET, 23 Kasım 2014:

CUMHURİYET, 23 Kasım 2014: "TEK ADAM UYARISI" Bakın görün, kemalist Cumhuriyet nasıl da Biden'cılık yapmış.. Biden'ın ziyaretini, adeta amerikancılık yaparak, "ABD Başkan Yardımcısı Biden, İstanbul'da demokrasiye vurgu yaptı" üst başlığı ile ve "Tek adam uyarısı" manşeti ile veren Cumhuriyet'e sormak lazım, "ABD Tek adamla yönetilmiyor mu?" Bu manşetten 5 yıl sonraki, "Erdoğan'ı Türkiye'deki muhalefetle birlikte çalışıp devirmek"ten bahseden Biden'a, Cumhuriyet sordu mu, "Siz hani tek adamlığa karşı idiniz. imdi kendinizi tek adam görüp, üstelik Türkiye'deki seçilmiş adamı bile değiştirmeye kalkıyorsunuz. Bu nasıl bir despotluk!" Cumhuriyet soramadı.. Bari Cumhuriyet okurları sorsun, gazete yönetimine, bu ikircikli tavrı..

#5
Foto - ZAMAN, 23 Kasım 2015:

ZAMAN, 23 Kasım 2015: "MEDYA YAYININI VE DAĞITIMINI ENGELLEMEK SUÇ" Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, FETÖ'cülere nasıl kol kanat gerdiğinin delili olarak, Cumhuriyet yazarı ve dernek eski başkanı Orhan Erinç açıklama yapmış.. Samanyolu grubuna destek veriyor, "Onları engelleyemezsiniz. FETÖ'nün yayın organlarını yasaklayamazsınız" diyor. Kim bu adam? Atatürkçü geçinen biri işte.. Diğerleri gibi, Gülen'i hoca sandıkları dönemde, ona düşman oldular.. Gülen'in hain olduğu öğrenilince, onun avukatı kesildiler.

#6
Foto - SÖZCÜ, 23 Kasım 2015:

SÖZCÜ, 23 Kasım 2015: "BU YEMİN NERENİZE BATIYOR" HDP'lilerin, AK parti ile kavga çıkartmak için dillendirdiği, "Milletvekili yemini değişsin" itirazı, Sözcü'ye "Bu yemin nerenize batıyor" diye manşet olmuş. Şimdi o HDP ile, anayasa taslakları hazırlanıyor, "nerenize batıyor" denilen yeminler değiştiriliyor, Sözcü ise olanları öylece seyrediyor.. CHP ve İP yetkililerine şimdi soramıyor: "Bu yemin nerenize batıyor ki, HDP ile ittifak yapıyorsunuz" diye..

#7
Foto - CUMHURİYET, 23 Kasım 2016:

CUMHURİYET, 23 Kasım 2016: "YİNE OHAL TORBASI"Bir zamanlar OHAL ile yatıyor, OHAL ile kalkıyorduk. "OHAL olan bir ülkeye yatırım gelir mi, Özgürlük olur mu" diye sorgulanıyorduk. OHAL kalktı, farkında mısınız? Ülkenin vatansever insanları, dürüst insanları OHAL'den olumsuz etkilenmemişlerdi. Kalktığının da farkına bile varmadılar.. Ama "OHAL.. OHAL" diye diye, başımızda boza pişirenler, şimdi hiç demiyorlar ki, "OHAL kalktı, artık eskisinden daha özgürüz!" Demiyorlar.. Demeyecekler. Sürekli itiraz edecekler, sürekli maraza çıkartacaklar.. Sürekli kılçıklık yapacaklar..

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