2020-11-23 15:15:15 "Nerenize batıyor" denilen yeminleri değiştiriyorlar ama Sözcü'de tık yok
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 23 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 23 Kasım 2015 tarihli ve "BU YEMİN NERENİZE BATIYOR" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “HDP'lilerin, AK parti ile kavga çıkartmak için dillendirdiği, "Milletvekili yemini değişsin" itirazı, Sözcü'ye "Bu yemin nerenize batıyor" diye manşet olmuş. Şimdi o HDP ile, anayasa taslakları hazırlanıyor, "nerenize batıyor" denilen yeminler değiştiriliyor, Sözcü ise olanları öylece seyrediyor.. CHP ve İP yetkililerine şimdi soramıyor: "Bu yemin nerenize batıyor ki, HDP ile ittifak yapıyorsunuz" diye..” dedi.