Neredeyse herkesin bilgisayarında bulunuyor! O antivirüs programının bunu yaptığı ortaya çıktı! Hiç beklemeden hemen bilgisayarınızdan silin

Dünyanın önde gelen antivirüs yazılımlarından biri olarak uzun yıllardır güvenilirliğiyle bilinen Avast, beklenmedik bir skandala imza attı. Amerika Federal Ticaret Komisyonu'nun yaptığı inceleme sonucunda, Avast'ın kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde satışa sunduğu ortaya çıktı. Şok edici bu ihlal, şirketi 16.5 milyon dolarlık ağır bir tazminata mahkum etti. ￼ShiftDelete'nin haberine göre, Avast'ın alt kuruluşlarından biri olan Jumpshot'ın, tam 8.000 terabayt büyüklüğündeki dev veri setini 2014 yılından beri topladığı ve çeşitli reklam şirketlerine sattığı belirlendi. Bu veri setinin içinde, kullanıcıların en mahrem bilgilerinin bulunduğu iddia ediliyor. Komisyonun ortaya çıkardığına göre, Avast 2020 yılına kadar bu veri satışlarını aktif bir şekilde sürdürmüş. Bu skandal, kullanıcıların güvenliklerini koruyacağını iddia eden bir antivirüs yazılımının ne denli güvenilir olduğu sorularını beraberinde getirdi. Şirketin bu olayla ilgili yaptığı açıklamada, mahkeme kararına katılmadıklarını ancak kullanıcıların güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını öne sürdü. Ancak, bu açıklama pek çok kullanıcıyı tatmin etmedi.