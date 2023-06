Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

Hasankeyf Tekne Turları Kooperatifi Başkanı Ali Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada 2 liman ve 11 tekne ile hizmet verdiklerini söyledi. Tekne turlarının Müze Limanı’ndan başladığını belirten Can, yolculara tarihi seyir içerisinde keyifli bir yolculuk yaptırdıklarını kaydetti. Gezilerin rehberler eşliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Can, “Gelen misafirlerimizi Müze Limanı'ndan bindiriyoruz, Kale Limanı'na bırakıyoruz. Kale Limanı'nda bütün tarihi yerleri gezerek geri alıyoruz onları. Personelimizin hepsi tecrübeli, ayrıca tarihi bilen, tarihi anlatan rehberlerimiz var. Birebir tarih içerisinde tekne üzerinde gezerek tarihi de misafirlere anlatıyoruz. Bu şekilde gezi turu yapıp geri dönüyorlar” dedi.