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Türkiye
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Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

2023-06-08 14:10:58
Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projelerinden olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı’nda en geniş self sahasına sahip olan Hasankeyf’te tekne turları ile tarihin derinliklerine yolculuk yapılıyor. Defalarca terör saldırılarına maruz kalan baraj gölünde 10,5 milyar metreküp su depolandı.

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Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

Dicle Nehri üzerinde yapılan ve yapım aşamasında birçok kez PKK'lı teröristlerin saldırılarına maruz kalan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı gölünde 10,5 milyar metreküp su depolanmasıyla suyun yüksekliği yer yer 70 metre yüksekliğe ulaştı. Baraj gölünde biri balıkçı limanı olmak üzere 3 limandan göle açılan tekneler, misafirlerini ilk olarak Yamaç Külliyesi, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hasankeyf Kalesi, Şaab Vadisi, Dere Vadisi, Saha Vadisi, Arı Vadisi, Kelebek Vadisi ve Deliklitaş Mağarası, göl alanında oluşan adalar ile Arkeopark alanına taşınan Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve zaviyesi, Süleyman Han Camii'nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camii, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı ve 609 yıllık Er-Rızk Camii çevresinde gezdirerek keyifli bir yolculuk yaptırıyor. Türkiye’nin 100 yıllık vizyon projesi içerisinde bulunan baraj, hem ekonomik hem de kültürel açıdan bölge turizmine katkı sunuyor. Tarihi ilçe tekne turlarının yanı sıra kano, su altı ve su üstü sporları gibi festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

Hasankeyf Tekne Turları Kooperatifi Başkanı Ali Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada 2 liman ve 11 tekne ile hizmet verdiklerini söyledi. Tekne turlarının Müze Limanı’ndan başladığını belirten Can, yolculara tarihi seyir içerisinde keyifli bir yolculuk yaptırdıklarını kaydetti. Gezilerin rehberler eşliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Can, “Gelen misafirlerimizi Müze Limanı'ndan bindiriyoruz, Kale Limanı'na bırakıyoruz. Kale Limanı'nda bütün tarihi yerleri gezerek geri alıyoruz onları. Personelimizin hepsi tecrübeli, ayrıca tarihi bilen, tarihi anlatan rehberlerimiz var. Birebir tarih içerisinde tekne üzerinde gezerek tarihi de misafirlere anlatıyoruz. Bu şekilde gezi turu yapıp geri dönüyorlar” dedi.

#3
Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

2022 yılında ilçedeki alt yapı çalışmalarından dolayı beklentilerinin tam olarak karşılanmadığını dile getiren Can, 2023 yılı yaz turizm hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Çalışmaların ay sonu tamamlanmasıyla ilçede güzel gelişmelerin olacağını vurgulayan Can, “2022’de ilk o sene olduğumuz için bazı eksikler olduğundan dolayı biraz eksik çalıştık. Yalnız 2023 hedefimiz yüksek. Çünkü limandaki çevre düzenlemeleri de bitmek üzere. Görüştüğümüz yetkililer ay sonuna limanı yetiştirecekler. O çalışma bittikten sonra bu sene bu hedefi ikiye katlamayı bekliyoruz" diye konuştu.

#4
Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

Yolcuların keyifli bir yolculuk yaptıklarının altını çizen Can, “Misafirlerimiz kaleyi geziyor, koylara giriyor, tarihi yerleri tekne üzerinde gezerek tarih keyfi yapıyorlar. İnsanlar nostalji yaşıyor. Gelen misafirlerin yüzde 90'ı yine memnun ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Tarihi ilçede teknelerle birlikte ciddi istihdamın da sağlandığını anlatan Can, 225 ailenin katılımı ile kurulan kooperatifin herkese getiri sağladığını kaydetti.

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Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

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Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

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Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

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#8
Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

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Foto - Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

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