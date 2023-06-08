Nereden nereye! PKK’nın defalarca saldırdığı projede müthiş gelişme

Dicle Nehri üzerinde yapılan ve yapım aşamasında birçok kez PKK'lı teröristlerin saldırılarına maruz kalan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı gölünde 10,5 milyar metreküp su depolanmasıyla suyun yüksekliği yer yer 70 metre yüksekliğe ulaştı. Baraj gölünde biri balıkçı limanı olmak üzere 3 limandan göle açılan tekneler, misafirlerini ilk olarak Yamaç Külliyesi, 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hasankeyf Kalesi, Şaab Vadisi, Dere Vadisi, Saha Vadisi, Arı Vadisi, Kelebek Vadisi ve Deliklitaş Mağarası, göl alanında oluşan adalar ile Arkeopark alanına taşınan Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve zaviyesi, Süleyman Han Camii'nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camii, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı ve 609 yıllık Er-Rızk Camii çevresinde gezdirerek keyifli bir yolculuk yaptırıyor. Türkiye’nin 100 yıllık vizyon projesi içerisinde bulunan baraj, hem ekonomik hem de kültürel açıdan bölge turizmine katkı sunuyor. Tarihi ilçe tekne turlarının yanı sıra kano, su altı ve su üstü sporları gibi festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.