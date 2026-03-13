  • İSTANBUL
Nereden nereye! Paşinyan'dan, Türkiye ve Azerbaycan'a "Helal olsun" dedirten "Karabağ" hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a “Helal olsun” dedirten “Karabağ” hamlesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'ı çok memnun edecek bir karara imza attı.

Foto - Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a "Helal olsun" dedirten "Karabağ" hamlesi

Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Karabağ hakkında kitap hediye eden müze müdürünü, “hükümetin dış politikasına aykırı ve provokatif” gerekçesiyle görevden aldı.

Foto - Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a "Helal olsun" dedirten "Karabağ" hamlesi

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan, Erivan'daki bir müzede direktör olarak görev yapan Edita Gzoyan'dan Vance'e hediye ettiği kitapla ilgili olarak istifasını istedi. Paşinyan, kitap hediye edilmesini "hükümetin dış politikasına aykırı provokatif bir eylem" olarak nitelendirirdi.

Foto - Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a "Helal olsun" dedirten "Karabağ" hamlesi

Ermenistan Başbakanı konuya ilişkin, "Bir ülkenin başbakanı 'Karabağ hareketi yoktur' diyorsa, yabancı bir konuğa Artsakh (Karabağ için Ermenilerin isimlendirmesi) meselesi hakkında kitap vermek ne anlama geliyor? Ülkede kaç kişi dış politika yürütebilir? Hükümetin dış politikasına aykırı bir şey söyleyen herhangi bir devlet görevlisi görevden alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Foto - Nereden nereye! Paşinyan’dan, Türkiye ve Azerbaycan’a "Helal olsun" dedirten "Karabağ" hamlesi

Vance'in 10 Şubat'ta Ermenistan'da yaptığı "anıt" paylaşımını silmesi, ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesini (ANCA) kızdırmıştı. Vance, ziyaretle ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparken bunu bir süre sonra silmişti.

