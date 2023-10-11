Nereden geldikleri bilinmiyor! İsrail sazanları o ilimizde karaya vurdu

Elazığ'da son dönemlerde Keban Baraj Gölü'nde artan balık ölümleri devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, artan balık ölümleriyle ilgili Keban Baraj Gölü sahasında inceleme başlattı. Su ve balık analizlerini alarak laboratuvara gönderen ekipler, ilk belirlemelere göre kıyıya vuran balıkların diğer balık türlerinin yumurtalarını yiyerek çoğalan İsrail sazanı olduğunu tespit etti. Baraj sahasında çalışmaların devam ettiğini belirten Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ölen yavru balıkların çoğunluğunun İsrail sazanı olan karnivool dediğimiz diğer balıkların yumurtalarını yiyerek çoğalan ve ortamda baskın tür haline gelen ve bizim için de ortamda olmaması gereken balık türü olduğunu müşahede ettik. Bu açıdan bir ekonomik kaybımız söz konusu değil. Aynı zamanda bunu diğer balıklara vermiş olduğu zarar açısından değerlendirdiğimizde aslında istenilen bir durum olarak da değerlendirilebilir" dedi.